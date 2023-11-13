بعد اختياره لعضوية لجنة القيم.. سيد سمير: تكليف نيابي نفخر به

قال النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب: إن اختياره ضمن عضوية لجنة القيم اليوم، هو تكليف نيابي نفخر به، ويأتي استكمالًا لدورة تحت قبة مجلس النواب، موجهًا الشكر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وهيئة مكتب المجلس، مضيفًا: هدفنا ترسيخ الثوابت البرلمانية، والحفاظ على الهوية الوطنية.

وأضاف سيد سمير، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب إعلان مجلس النواب، عن تشكيل لجنة القيم لدور الانعقاد الرابع في الفصل التشريعي الأول للمجلس في الجلسة العامة اليوم، أن اللجنة طبقا لما هو منصوص عليها في اللائحة، ستنظر أي خروج على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن يتشرف بهذا الاختيار، في ظل أعباء واختصاصات هامة في دور الإنعقاد الرابع.