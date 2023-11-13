الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

انطلاق مبادرة سفراء الصناعة المصرية ضمن أسبوع فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية

معرض التجارة البينية
معرض التجارة البينية الإفريقية

انطلقت منذ قليل فعاليات مبادرة سفراء الصناعة المصرية والتي تأتي ضمن برنامج الفعاليات المكثف الذي تتبناه جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، ضمن أسبوع فعاليات معرض التجارة البينية الأفريقية IATF 2023 والتي تستضيف مصر نسخته الثالثة بالقاهرة.

وتأتي فعاليات مبادرة سفراء الصناعة المصرية اليوم في إطار عمل اليوم الخامس والذي بدأ بالجلسة الرئاسية التي يترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والافتتاح الرسمي وتفقد المعرض.

وتم عمل كافة الاستعدادات لتنفيذ برنامج المبادرة الذي يستهدف منطقتين هامتين صناعتين في جمهورية مصر العربية، إحداهما ترتبط بقناة السويس التي تحظى باهتمام العالم والقارة، وتم اختيار المنطقة الصناعية بالسويس لزيارة أهم ثلاث مصانع كبرى. والأخرى مرتبطة بالقطن المصري وإعادة هوية اسم مصر الصناعية، وهي محافظة الغربية (قلاع الصناعة) التاريخية للمعدلات والآلات الصغيرة والمنتجات القطنية المتنوعة.

وفي السياق، أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أننا حرصنا على أن تكون جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لها الريادة في الزيارات الميدانية للمجتمع الصناعي تحديداً. إيماناً منا بأن التصدير الجيد يأتي من الترويج من داخل الوحدات الصناعية، وذلك للتعريف الواقعي على الأرض بالصناعة المصرية وبقدرة الدولة المصرية وتجسيد قوتها الناعمة الصناعية. وخططنا في هذه النسخة أن ننفذ من خلال برنامجين مكثفين في زيارتنا لمنطقة السويس الصناعية، زيارة مصانع حديثة للمنتجات الغذائية، ومصنع مجموعة "سكور"، أحدث وأكبر مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج النجيل الصناعي ومستلزمات الرياضة، ومشاهدة قناة السويس في منطقة عبور السفن التجارية ومشاهدة حركة العمل الملاحية لمنظومة التجارة الدولية، واستطلاعات الرأي مع الإخوة الأفارقة أبرزت طلبهم أثناء إعداد البرنامج، أن تكون قناة السويس في المقدمة كرمز أساسي من رموز وعلامة مميزة لمصر.

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وأشار الشرقاوي بأن هناك أكثر من ١٠٠ رجل أعمال وسيدة ورواد أعمال إفريقيين من ١٦ دولة يرافقونا اليوم في رحلة السويس الصناعية. جاءوا ضيوفا على بلدهم مصر.. ونحاول أن نقدم لهم كل شيء لكي يكونوا بالفعل مشتريين وتجار معنا والأبعد والأهم أن يكونوا بالفعل سفراء الصناعة المصرية. وأننا سنتحرك غدًا إلى مدينة طنطا والمحلة التي استعدت جيدًا لاستقبال هؤلاء الضيوف. قدم السيد الوزير المحافظ الدكتور طارق رحمي كافة الاستعدادات والتسهيلات للاستعداد لزيارة الوفد ضمن هذه المبادرة الفعالة - وكذلك رجال أعمال المحلة يتقدمهم النائب محمود الشامي ومعه رجل الأعمال محمد فتحي أبو الفتح عضو مجلس غرفة الصناعات النسيجية وأحد رواد الصناعة والبارزين في رجال أعمال الغربية.

انطلقت فاعليات مبادرة سفراء الصناعة المصرية جمعية رجال الأعمال المصريين معرض التجارة البينية الافريقية مصر

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