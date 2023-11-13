الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أخبار قطاع غزة اليوم| الاحتلال يواصل قصف المستشفيات.. وحماس تنتقد دعم أوروبا للعدوان

غزة
غزة

ضمن آخر أخبار قطاع غزة اليوم، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة خاصة قصف المستشفيات واستهداف المدنيين، فيما انتقدت حركة حماس انحياز الاتحاد الأوروبي لدولة الاحتلال ودعم الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

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مدير مستشفيات غزة: جيش الاحتلال يجبر المرضى على إخلاء مستشفى القدس

أخبار قطاع غزة اليوم.. الاحتلال يعيد قوافل الهلال الأحمر

ومن بين أخبار قطاع غزة اليوم، تأكيد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عودة قافلة الإخلاء التابعة لها برفقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر  بعد أن انطلقت اليوم من خانيونس باتجاه مستشفى القدس المحاصر من قبل قوات الاحتلال.

وأوضحت الجمعية أن القافلة اضطرت للعودة بسبب خطورة الأوضاع في منطقة تل الهوى في ظل تواصل القصف وإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال بينما الطاقم الطبي والمرضى ومرافقوهم محاصرين داخل المستشفى دون طعام أو ماء أو كهرباء.

الاحتلال يركز على ضرب المستشفيات

ويشهد محيط مستشفيات قطاع غزة، قصفا وحصارا من قبل قوات الاحتلال، وسط أزمة انقطاع التيار الكهربائي إثر نفاد الوقود، بجانب نفاد الأطعمة والمياه والمستلزمات الطبية.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال ضد منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، ما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى الذين بلغ عددهم أكثر من 11 ألف شهيد وحوالي 30 ألف مصاب.

 المدير العام للمستشفيات في غزة  محمد الزقوت، أكد اليوم استشهاد 32 مريضا وطفلا في مجمع الشفاء بسبب الحصار الإسرائيلي من بينهم  7 مرضى في العناية المركزة.

وحذر الزقوت خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن الوضع تفاقم سوءًا بعد استهداف محطة الأكسجين الرئيسية في المجمع بالقصف، مشيرا إلى أنهم نسقوا مع الجمعية الدولية للصليب الأحمر من أجل نقل الجثث التي بدأت تتحلل داخل المجمع.

وقال الزقوت إن الـ10 مستشفيات التي لازالت موجودة في الخدمة، غير قادرة على القيام بوظيفتها بسبب نقص الإمدادات الطبية والوقود والكهرباء.

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50 مليار دولار.. خسائر الاحتلال الاقتصادية منذ بدء غزو غزة

حماس تنتقد دعم الاتحاد الأوروبي للاحتلال

وفيما يتعلق بآخر أخبار قطاع غزة اليوم، اتهمت حركة حماس، اليوم، جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، بتوفير غطاء أوروبي لعدوان إسرائيل على غزة.

وقالت الحركة، إن اتهامات جوزيب بوريل للحركة باستخدام المستشفيات و المدنيين كدروع بشرية، قلب للحقائق وغطاء أوروبي للاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم ضد الأطفال والمدنيين العزل.

ورفضت حماس  محاولة  جوزيب بوريل، قلب الحقائق بخضوعه لرواية الاحتلال الكاذبة التي تدعي استخدام حركة حماس المستشفيات والمدنيين كدروع بشرية محذرة من أن هذا الأمر غطاء للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر بحق الأطفال والمدنيين العزل.

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"الهلال الأحمر الفلسطينى" تُحمّل المجتمع الدولى المسئولية عن انهيار المنظومة الصحية فى غزة

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