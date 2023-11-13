الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس نيجيريا السابق: السيسى قدم بنية تحتية عظيمة فى مصر من شأنها تسهيل التجارة

رئيس نيجيريا السابق
رئيس نيجيريا السابق

تحدث أولوسيجون أوباسانجو، رئيس المجلس الاستشاري المعني بالمعرض الإفريقي للتجارة البينية، والرئيس السابق لجمهورية نيجيريا الفيدرالية، عن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر وغير المتواني لجميع الأهداف الإفريقية.

الرئيس السيسي داعم بشكل كامل لجميع الأهداف الإفريقية

وقال، خلال كلمته في افتتاح المعرض الإفريقي للتجارة البينية 2023، اليوم: الرئيس السيسي داعم بشكل كامل لجميع الأهداف الإفريقية، فيما نوضح ونشيد بمجهوداته؛ حيث قدم بنية تحتية عظيمة في مصر والتي من شأنها تسهيل التجارة داخل البلاد وبين الدول وبين باقي القارة الإفريقية.

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