الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يُحصّن نجومه.. كواليس مفاوضات تجديد الكبار فى القلعة الحمراء

محمد الشناوي
محمد الشناوي

بدأت إدارة الكرة في نادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في دراسة بعض الملفات الشائكة المتعلقة بالفريق الأول، خاصة التي تتعلق بتحصين النجوم؛ لضمان بقائهم، وغلق الباب أمام محاولات رحيلهم، سواء للخليج أو أوروبا، في ظل العروض التي تحاصرهم مع كل فترة انتقالات.

فتح باب التفاوض مع النجوم لتجديد التعاقد

وكلفت إدارة الكرة بالقلعة الحمراء، الثنائي أمير توفيق، مدير التعاقدات، وخالد بيبو، مدير الكرة، لفتح باب التفاوض لبعض النجوم، أمثال محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم؛ لتحصينهما ضد الإغراءات الخارجية.

وكشف مصدر بالأهلي، عن أن الإدارة الحمراء وافقت على تعديل عقد الثنائي محمد الشناوي وعبدالمنعم، حسب إسهاماتهما مع الفريق الأول على مدار الفترة الماضية.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي ترغب في تعديل القيمة المادية وتمديد عقد محمد عبدالمنعم، لتصبح 13 مليون جنيه في الموسم، ليتساوى مع زميله حسين الشحات، الذى يتقاضى وفقًا لعقده الذى تم تمديده في الفترة الماضية؛ في الموسم الأول 13 مليون جنيه، و14 مليونًا في الموسم الثاني، و15 مليونًا في الموسم الثالث.

ولفت إلى أن هذا القرار من إدارة الأهلي، يأتي تقديرًا لدور محمد عبدالمنعم مع الفريق، لاسيما أن اللاعب يتلقى عروضًا مغرية للرحيل، لكنه يلتزم الصمت، تنفيذًا لرغبة الإدارة بالبقاء داخل القلعة الحمراء.

وأوضح أن إدارة الكرة أعطت الضوء الأخضر لإدارة التعاقدات لإنهاء ملف تمديد تعاقد محمد الشناوي، قائد الفريق، وحارس مرمى منتخب مصر، والتي استقرت على تعديل القيمة المادية في عقد الحارس الدولي، ليكون الأعلى أجرًا في القلعة الحمراء.

حملة إعلانية لـ"الشناوي" بعد إعفائه من نسبة المشاركة

ونوه المصدر، بأن  إدارة الأهلي تجهز حملة إعلانية ضخمة للحارس محمد الشناوي، يحصل على عائدها بشكل كامل؛ من أجل ترضيته، بعد رفضه العديد من العروض المغرية للاستمرار في القلعة الحمراء، وطلب تجديد عقده براتب الفئة الأولى واستثنائه من نسبة المشاركة.

وينتهى تعاقد محمد الشناوى مع الأهلى في يوليو 20 ،25 ولكن إدارة القلعة الحمراء ممثلة في خالد بيبو سوف تفاتح الحارس في إضافة موسم جديد في عقده، ليصبح ممتدًا حتى 2026، بعد تقدير العقد وتعديله ماديًا بما يتناسب مع الدور الكبير الذى يلعبه الشناوى داخل صفوف فريق الكرة بالقلعة الحمراء.

خلاف مع علي معلول بسبب مدة التجديد

في المقابل اقترب الثنائي عمرو السولية ومحمد هاني لاعبا الفريق، من حسم ملف التجديد خلال الفترة المقبلة بعد الاتفاق المبدئي مع إدارة الكرة، بتجديد عقد محمد هاني لمدة 4 مواسم، بينما مازال موقف السولية غامضًا في التجديد موسمين أو موسم بعد تمسك كولر بحسم بقائه لمدة موسم فقط.

فيما هناك حالة من الخلاف حول المدة التعاقدية بين علي معلول وإدارة الأهلي، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وهناك رغبة في تجديد عقده لمدة موسم فقط، بينما اللاعب طلب التوقيع على موسمين وما زالت المفاوضات جارية بين الأطراف داخل القلعة الحمراء.

محمد الشناوي محمد عبدالمنعم إدارة الكرة الاهلى خالد بيبو

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