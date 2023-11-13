الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: سعينا منذ تولي المسئولية على الاهتمام بالمرأة وتوليها مناصب قيادية

الفعاليات
الفعاليات

رحب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، باستضافة أسوان للمؤتمر الحيوي لمنظمة المرأة في مجال الطاقة النووية، والذي يعقد لأول مرة في مصر، ليتوازى مع ما يتم تنظيمه للعديد من المؤتمرات والفعاليات المتنوعة في كافة المجالات على أرض عروس المشاتى. 

دور منظمة "المرأة في الطاقة النووية"

 

وأكد اللواء أشرف عطية، الدور الهادف الذى تقوم به منظمة "المرأة فى الطاقة النووية" من جهود عظيمة لتعظيم وتشجيع السيدات العاملات فى المجالات المتخصصة ضمن قطاع الطاقة النووية، وتعميق فهم الدور الرائد للنساء فى قطاع الطاقة النووية العالمى. 

 

وأشار أشرف عطية، إلى أن ذلك يأتي متواكبًا مع الاهتمام الكبير وغير المسبوق من الدولة المصرية بالمرأة وتمكينها فى كافة قطاعات العمل وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يحرص دائمًا على تقلد المرأة المصرية للمناصب القيادية المختلفة لجدارتها وتميزها، ولهذا فقد حظيت المرأة بمكتسبات عديدة على كافة الأصعدة تجسدت فى إعلان عام 2017 عامًا للمرأة، وإطلاق استراتيجية تمكين المرأة 2030. 

 

وأوضح محافظ أسوان، أننا سعينا منذ تولي المسئولية على الاهتمام بالمرأة الأسوانية وتوليها للعديد من المناصب القيادية، كما حققت المحافظة المراكز الأولى فى العديد من المنافسات على المستوى المحلى والدولى بفضل جهود المرأة، والتى كان أخرها حصول المحافظة على المركز الأول فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الأسبوع الماضي عن مشروع مسرعات المشروعات الخضراء الذكية لرائدات الأعمال ليتأهل هذا المشروع للمشاركة فى المؤتمر العالمى للمناخ كوب 28 بدولة الإمارات الشقيقة. 

 

جاء ذلك على هامش افتتاح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات المؤتمر السنوى لمنظمة المرأة فى مجال الطاقة النووية فى دورته الـ30، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء. 

محافظ أسوان المؤتمر السنوى لمنظمة المرأة فى مجال الطاقة النووية المرأة الأسوانية المناصب القيادية إهتمام الدولة المصرية بالمرأة

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