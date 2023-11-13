المعرض الإفريقى للتجارة البينية يقدم أغنية تحت عنوان "لننطلق معًا نحو آفاق أرحب"

قدم المعرض الإفريقي للتجارة البينية أغنية تحت عنوان "لننطلق معًا نحو آفاق أرحب"، والتي تتحدث عن إفريقيا ومستقبلها الساطع.

ويستهدف المعرض زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء في ظل مشاركة 75 دولة إفريقية، مما يجعل المعرض انطلاقة حقيقية لتعزيز التجارة وتنمية الصادرات في كل القطاعات المشاركة وعلى رأسها قطاع الملابس والمنسوجات.

وتقام الدورة الثالثة للمعرض الإفريقى للتجارة البينية بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات تحت عنوان "الربط بين الأسواق الإفريقية"، وينظمه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية بهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.