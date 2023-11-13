الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير التجارة والصناعة: الأزمة العالمية تتطلب تعزيز التعاون بين الشركاء

وزير التجارة والصناعة
وزير التجارة والصناعة

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن الأزمة الروسية الأوكرانية وما تلاها من تبعات اندلعت في وقت كان العالم يتعافى فيه من آثار جائحة كورونا، ما أثر سلبًا على مصر ودول القارة السمراء.

وأضاف وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته بـ المعرض الإفريقي للتجارة البينية، أن الأزمة العالمية تتطلب تعزيز التعاون بين الشركاء في المنطقة، لإيجاد حلول غير تقليدية لدفع الاقتصاديات المحلية والتغلب على التحديات القائمة من خلال الشركات القائمة.

وتابع وزير التجارة والصناعة أن التجارة البينية بين دول إفريقيا تظل نسبتها منخفضة بالنسبة لإجمالي حجم التجارة العالمية.

الرئيس السيسي يشهد افتتاح المعرض الإفريقي للتجارة البينية

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل إلى مقر المعرض الإفريقي للتجارة البينية.

وزير التجارة والصناعة لأزمة الروسية الأوكرانية بالمعرض الإفريقي للتجارة البينية الرئيس السيسي الاقتصاديات التجارة البينية القارة السمراء

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