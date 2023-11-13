الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الأحرار الاشتراكيين" و"الريادة" ينظمون مؤتمرًا جماهيريًا حاشدا بالجيزة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

مؤتمرًا جماهيريًا
مؤتمرًا جماهيريًا حاشدا بالجيزة

نظم حزب الأحرار الاشتراكيين وحزب الريادة مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمحافظة الجيزة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إقامتها يوم 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، وذلك لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي قادها منذ عشر سنوات والنهوض بالدولة المصرية للوصول إلى الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل مواطن على أرض مصر.

بدأ المؤتمر بتلاوة آيات من القرآن الكريم والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

ورحب الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين وكمال حسنين رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، بالحضور الجماهيري المشرف للمشاركين وعلى رأسهم قادة التحالف والأمين العام لتحالف الأحزاب النائب تيسير مطر.

وفي كلمته أكد الكاتب الصحفي طارق درويش إنه إيمانا بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في خدمة الوطن والمواطن وبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري العظيم فإن حزب الأحرار الاشتراكيين بكافة أعضائه بجميع الأمانات المختلفة يجدد دعمه وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى لتوليه مسؤولية البلاد عمل بإخلاص وشرف وأمانة للنهوض بالدولة المصرية بعد أن كاد جماعة الإخوان الإرهابية أن تلقى بمصر إلي الهاوية والخراب والدمار والمؤامرات التي استهدفت أمن واستقرار الوطن وأن الرئيس السيسي على مدار عشر سنوات حمل  على عاتقه النهوض بالدولة المصرية وتوفير حياة كريمة لكافة أبناء الشعب المصري والوصول بمصر إلى الجمهورية الجديدة.

الرئيس السيسي هو الأنسب لهذه المرحلة

من جانبه أوضح كمال حسنين رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية خلال كلمته، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو الرجل الأنسب لهذه المرحلة، وأن اصطفاف الشعب المصرى بمختلف فئاته وانتماءاته السياسية خلف القيادة السياسية ضرورة وطنية ملحة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

ودعا رئيس حزب الريادة جميع المواطنين، إلى ضرورة المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية، والاحتشاد أمام اللجان، والتصويت للرئيس عبد الفتاح السيسى، لكى نرد على جميع المتربصين بالوطن، ولكى نبعث رسالة للعالم بأن الشعب المصرى على قلب رجل واحد خلف قيادته السياسية.

وأشار رئيس حزب الريادة الى أن المؤتمرات الشعبية ستظل متواصلة على مستوى الجمهورية لدعم  الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية لأنه الأنسب لرئاسة الجمهورية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق أمل وأحلام المصريين في مزيد من النجاحات لصالح بلدنا الحبيبة للوصول للجمهورية الجديدة.

كما أعرب رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين ورئيس حزب الريادة عن أمنياتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي بدوام التوفيق والنجاح لاستكمال المزيد من الإنجازات الكبيرة على أرض مصر وأنهم خلف الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

الأحرار الاشتراكيين المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية مسيرة التنمية الجمهورية الجديدة

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