لبيان صحة قواه العقلية.. إيداع المتهم بقتل والده مستشفى الأمراض النفسية

أمر المستشار شهاب عشوش رئيس محكمة جنح الزاوية الحمراء، إيداع عامل مستشفى الأمراض النفسية، لبيان صحة قواه العقلية، بعدما انهال بالضرب على والده المسن حتى الموت.

تفاصيل تحقيقات النيابة

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم كان يقيم مع والده في شقة بمنطقة الزاوية الحمراء، وفى يوم الحادث انهال على والده المسن بالضرب باستخدام " عكاز طبى" حتى فارق المجني عليه الحياة.

واعترف المتهم بارتكابه للواقعة وأدعى أن السبب أنه يرى والده "شيطان" ويرغب في التخلص منه، لتأمر النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وبعرضه على قاضي المعارضات أمر بإيداعه مستشفى الأمراض النفسية لبيان سلامة قواه العقلية.