الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لبيان صحة قواه العقلية.. إيداع المتهم بقتل والده مستشفى الأمراض النفسية

متهم
متهم

أمر المستشار شهاب عشوش رئيس محكمة جنح الزاوية الحمراء، إيداع عامل مستشفى الأمراض النفسية، لبيان صحة قواه العقلية، بعدما انهال بالضرب على والده المسن حتى الموت.

 

txt

مزق جسده بسكين.. تفاصيل حبس مدمن قتل والده فى الزمالك

txt

تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل والده ببولاق لـ23 نوفمبر

تفاصيل تحقيقات النيابة

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم كان يقيم مع والده في شقة بمنطقة الزاوية الحمراء، وفى يوم الحادث انهال على والده المسن بالضرب باستخدام " عكاز طبى" حتى فارق المجني عليه الحياة.

 واعترف المتهم بارتكابه للواقعة وأدعى أن السبب  أنه يرى والده "شيطان" ويرغب في التخلص منه، لتأمر النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وبعرضه على قاضي المعارضات أمر بإيداعه مستشفى الأمراض النفسية لبيان سلامة قواه العقلية. 

قتل والدة مستشفى الأمراض النفسية المتهم بقتل والدة محكمة جنح الزاوية الحمراء قواه العقلية

مواد متعلقة

النيابة تصرح بدفن جثة ضحية انهيار عقار مصر القديمة

"أبويا بتاع نسوان".. طالبة ثانوي تروي مأساة قتل أمها بسبب 20 ألف جنيه

تكاليف حج القرعة 2024.. اعرفها عقب إعلان أسماء الفائزين

تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طفل بسبب والده فى الزيتون

طرق الاستعلام عن نتيجة حج القرعة بالرقم القومي 2024

"أبويا ولا خالي؟".. فتاة تكتشف تزويرًا في أوراق نسبها بعد 16 عامًا

إحالة ديلر مخدرات بحوزته سلاح للجنايات بالمعادى

تأجيل محاكمة تاجر عملة فى عابدين لـ26 نوفمبر

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل يطالب بـ3 إجراءات حاسمة ضد إسرائيل

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

الفنانة سلوى عثمان تنهار من البكاء أثناء تشييع جثمان والدها (صور)

الطبيب المتهم بالتحرش بالبلوجر آية الزيني يروي تفاصيل الواقعة.. فما القصة؟

"المتحدة" تشكر القوات المسلحة لتسهيل وتأمين زيارة وفد الشركة إلى شمال سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان