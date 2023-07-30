إيداعه مستشفى الأمراض العقلية.. منحنى جديد فى قضية تهشيم رأس عامل بالجيزة

أمرت محكمة جنوب الجيزة بإيداع المتهم بتهشيم رأس زوج عمته بأداة حديدية بسبب خلافات مالية على 7 آلاف جنيه بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية للكشف على سلامة قواه العقلية، بناء على طلب دفاع المتهم وتحديد جلسة 1 أكتوبر لنظر الدعوى.

وورد بتقرير مصلحة الطب الشرعي أنه تبين من الكشف الظاهري على جثمان المتوفى وجود أربعة جروح رضية متورمة الحواف واقعة بمقدم ومنتصف ويمين فروة الرأس ومصحوبة بانبعاج بفروة الرأس وبإجراء الصفة التشريحية وبرفع الفروة تبين وجود انسكابات دموية غزيرة بعموم فروة الرأس ووجود كسور متفتتة وانفصالية بقبوة الجمجمة بالعظم الجبهي والجداري الأيمن وتمتد منها كسور شرخية بأعلى العظم القفوي ووجود تهتكات بالسحايا وأنسجة المخ المُقابلة.

وأضاف التقرير أن تلك الإصابات حيوية ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أيا كان نوعها وجائزة الحدوث من مثل قطعة الحديد المنوة عنها بالتحقيقات أو ما في حكمها وفي تاريخ معاصر، وتعزى الوفاة إلى تلك الإصابات، وما نتج عنها من كسور بالجمجمة وما صاحبها من مضاعفات من تهلك بالسحايا وأنسجة المخ ونزيف دماغي غزير وما نتج عنها من صدمة وتوقف بالمراكز الحيوية بالمخ.

وكان المستشار علاء السيد المحامي العام اول شمال الجيزة الكلية قد أحال المتهم في القضية رقم 286 لسنة 2022 إمبابة الفقيدة برقم 4016 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم طبقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة رفق قائمة بمؤدي أقوال الشهود وأدلة الإثبات مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة الجنائية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم مصطفي.ح في ليلة 2-8-2022 بدائرة قسم شرطة إمبابة محافظة الجيزة، قتل عمدًا المجني عليه محمد أحمد من غير سبق إصرار أو ترصد بأن كال له عدة - ضربات استقرت على رأسه باستخدام أداة عصا حديدية- قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته- الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

كما شرع في سرقة أموال المجني عليه محمد أحمد حمودة من داخل مسكنه، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو عدم عثوره على أي أموال على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز المتهم أداة عصا حديدية بدون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية تقتضي ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.