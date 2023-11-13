القس أندريه زكى يستقبل وفدًا ألمانيا من الكنائس الإنجيلية

استقبل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الاثنين، وفدًا ألمانيا يمثلون عددًا من الكنائس الإنجيلية، على رأسهم القسيسة Elka Rebecca Klein من أبراشية بوكوم هوفيل الإنجيلية، وكان في استقبال الوفد الأستاذ ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، وعدد من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية.

مصر تشهد تطورًا كبيرًا على جميع الأصعدة

رحب رئيس الإنجيلية بالوفد الألماني، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالزيارة، وقال رئيس الإنجيلية: "الهيئة القبطية الإنجيلية بمصر مؤسسة وطنية، تشارك بكل طاقتها، وبخبراتها فى خدمة 4 ملايين مصري، في مجالات التنمية والتوعية والحوار وبناء السلام".

وأضاف "زكى": "إن مصر تشهد تطورًا كبيرًا على جميع الأصعدة، وتخطو خطوات جادة نحو دولة مدنية حديثة، تحترم القانون والدستور، وتحقق مبادئ المواطنة"، مؤكدًا: "ان العيش المشترك فى مصر حالة مهمة يعيشها المجتمع وتؤيدها وتعززها توجيهات القيادة السياسية، ويؤكد ذلك تطبيق القانون على جميع المصريين دون تمييز".

ومن جانبهم أعرب المشاركون عن سعادتهم بزيارة مصر ولقاء رئيس الطائفة الإنجيلية، ومتابعتهم المستمرة لأهم الأحداث التي تحدث في مصر، كما عبر أعضاء الوفد عن سعادتهم بالحالة الدينية في مصر في ظل استقرار الدولة المصرية.

من جهة اخرى هنأت الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الأسقف عادل هارون لاختياره نائبًا لرئيس مجلس الأساقفة لكنائس نهضة القداسة حول العالم، وذلك بحضور 21 أسقفًا ممثلين عن 105 دولة.

وتقدم الدكتور القس أندريه زكي بخالص التهاني القلبية للأسقف عادل هارون رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة في مصر، ونائب رئيس مجلس الأساقفة لكنائس نهضة القداسة حول العالم، متمنيًا دوام التقدم والعطاء والخدمة الروحية المباركة للطائفة الإنجيلية وبلادنا الغالية مصر.