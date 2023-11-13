الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تصدير كلينكر وإسمنت أبيض وتفريغ سيارات بموانئ "اقتصادية السويس"

السفينة
السفينة

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، عن استمرار شحن خام الكلينكر والأسمنت وتفريغ سيارات بموانئ شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

فقد استقبل ميناء شرق بورسعيد  السفينة FLC FORTUNE القادمة من تركيا لشحن 46 ألف طن من خام الكلينكر والتصدير إلى كوت ديفوار  .

تصدير كلينكر وأسمنت أبيض وتفريغ سيارات بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كما وصل الميناء السفينة GLAFKOS القادمة من قبرص وذلك لشحن 44 ألف طن أسمنت أبيض معبأ وسوف تغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن مستكملة رحلتها البحرية فى حوض البحر المتوسط.

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد  سفينة الرورو العملاقة   AH SHIN القادمة من ميناء العقبة لتفريغ 1293 سيارة لذوى الهمم حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتسريع عمليات التفريغ على الأرصفة وتخزينها فى المخازن المخصصة لها تمهيدا لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها، لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى تركيا. 

وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

وفي شأن آخر أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد قد شهد نشاطا ملحوظا فى حركة سفن البضائع العامة فقد استقبل السفينة MOHAMMED S القادمة من تركيا لتفريغ 4912 طن رخام.

كما استقبل  السفينة NEZHA القادمة من اليونان لتفريغ 3966  طن رخام وسوف تغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ إلى تركيا.

كما انتهى الميناء من شحن  السفينة LEALE  القادمة من ميناء الاسكندريه لشحن 5200 طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى فرنسا.

وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

السفينة
السفينة
اقتصادية قناة السويس بورسعيد موانئ شحن وتغريوصل الميناء السفينة GLAFKOS القادمة من قبرص وذلك لشحن 44 الف طن أسمنت أبيض معبأ وسوف تغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن مستكملة

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