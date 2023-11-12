أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد قد شهد نشاط ملحوظ فى حركة سفن البضائع العامة

فقد استقبل السفينة MOHAMMED S القادمة من تركيا لتفريغ 4912 طن رخام.

تفريغ 8878 طن رخام وشحن 5200 طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد

كما استقبل السفينة NEZHA القادمة من اليونان لتفريغ 3966 طن رخام وسوف تغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ إلى تركيا.

كما انتهى الميناء من شحن السفينة LEALE القادمة من ميناء الاسكندريه لشحن 5200 طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى فرنسا.

وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

