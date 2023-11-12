الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفريغ 8878 طن رخام وشحن 5200 طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد

السفينة
السفينة

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد قد شهد نشاط ملحوظ فى حركة سفن البضائع العامة 
فقد استقبل السفينة MOHAMMED S القادمة من تركيا لتفريغ 4912 طن رخام.

تفريغ 8878 طن رخام وشحن 5200 طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد

كما استقبل السفينة NEZHA القادمة من اليونان لتفريغ 3966  طن رخام وسوف تغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ إلى تركيا.

كما انتهى الميناء من شحن السفينة LEALE  القادمة من ميناء الاسكندريه لشحن 5200 طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى فرنسا.

وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.
 

ميناء شحن وتفريغ مواني بورسعيد قناة السويس بورسعيد

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