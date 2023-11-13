الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة البيئة" تكثف حملاتها الميدانية بالمرور على خزانات مياه الشرب وسحب عينات بالدقهلية

جانب من الحملات
جانب من الحملات

أثنى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على جهود إدارة صحة البيئة بالمديرية تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي خلال الشهر الماضى لا سيما فى تكثيف نشاطها بالتنسيق مع مراقبى صحة البيئة التابعين بجميع الإدارات الصحية للمرور الميدانى على  جميع حمامات السباحة ومحطات المياه ووحدات الغسيل الكلوى.

 

جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

 

وكشفت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى، أنه تم سحب 31 عينة من حمامات السباحة بنطاق المحافظة للتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقا للمعايير الصحية، وقياس نسبة الكلور الحر بمياه الحمامات للتأكد من مطابقتها المعايير فى الحدود المسموح بها.

 

وأضافت أنه تم سحب 5018 عينة من شبكات المياه المرشحة والجوفية وطرود محطات المياه  وتم المرور على 4609 خزانات لمياه الشرب وسحب 632 عينة منها.

 

وأوضح الدكتور أحمد  المكاوي مدير إدارة صحة البيئة، أن الإدارة كثفت من جولاتها على وحدات معالجة المياه لوحدات الغسيل الكلوى حيث بلغ إجمالى عدد العينات التى جرت خلال الشهر الماضى نحو 98 عينة علاوة على فحص نحو 39 شكوى. 

جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وزارة الصحة الدقهلية محافظ الدقهلية

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