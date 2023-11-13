تأييد إعدام قاتل زوجته بالفيوم

أيدت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، ومحمد عبد التواب، وعمرو أبو الأسرار، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بإجماع الآراء، حكم الإعدام على منجد إفرنجي، قاتل زوجته بعد موافقة فضيلة المفتي وأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، عقب إرسال أوراقه في الثامن من أكتوبر الماضي، وكانت المحكمة حددت جلسة دور الانعقاد في الثالث عشر من نوفمبر للنطق بالحكم.

اعترافات المتهم

وكان المتهم قد اعترف أمام هيئة المحكمة بجريمته قائلا: "أنا معترف بقتل زوجتي لأسباب خاصة، وسأله رئيس المحكمة ما سبب قتلك لزوجتك، فأجابه، أسباب خاصة.

يذكر أنه استقبل مستشفى الفيوم العام جثة زوجة شابة تدعى إيمان ضيف عبد العزيز أبو حامد، 20 سنة، وتبينّ وجود شبهة جنائية في الوفاة بسبب وجود خرابيش وآثار خنق على رقبتها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبينّ أنّ وراء ارتكاب الواقعة جمال.ع.س.م، 31 سنة، منجد إفرنجي، ومقيم بحي الروبي بدائرة قسم ثان الفيوم، معُللًا ارتكابه بجريمة قتل زوجته داخل شقة الزوجية لشكه في سلوكها. وقيدت القضية التي حملت رقم 3650 لسنة 2023، جنايات قسم ثاني الفيوم، والمقيدة برقم 61 لسنة 2023 كلي الفيوم.

من جانب آخر، قررت محكمة جنايات الفيوم، تأجيل محاكمة سيدة بتهمة حملها سفاحا، وشروعها في قتل رضيعتها إلى الأول من شهر يناير وعرض المتهمة على مستشفى الأمراض النفسية.

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن ممدوح رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين أيمن طه حسن نائب رئيس المحكمة، ووائل محمد علي حسين، وأحمد محمد مدكور، وأحمد جنيدي، وأمانة سر محمود ربيع، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة والمقيدة برقم 20608 لسنة 2022 جنايات سنورس والمقيدة برقم 684 لسنة 2022 حصر تحقيق حيث تخلص الواقعة فيما أثبته الرائد هيثم طلبة، رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، من أنه وبتاريخ 4 أكتوبر 2022 ورد إليه بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بقيام أحد الأهالي بناحية الكعابي ويدعى سيد م. أ.ع بالإمساك بإحدى السيدات حال قيامها بإلقاء طفلة رضيعة بإحدى الترع المتواجدة بمنطقة الكعابي الجديدة، وأن السيدة تدعى سامية.ج ف، وتمكن سالف الذكر من إنقاذ الرضيعة من المياه.