الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"سلة من حبات الفراولة".. حكاية لوحة رسمها جان شاردان

لوحة حبات من الفراولة
لوحة حبات من الفراولة

أصبحت لوحة " سلة من حبات الفراولة" حديث السوشيال ميديا والناس خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلن متحف اللوفر عن حملة تبرعات لعدم بيعها وخروجها من فرنسا، وأكد على أنها كنز وطني.

والكثير من الناس لا يعرف أن لوحة " سلة الفراولة" هي لوحة زيتية للرسام الفرنسي جان بابتيست شاردان، الملقب بـ"سيد الطبيعة الصامتة" فقد رسمها في عام 1761، وهي واحدة من أشهر لوحاته، وهي معروضة الآن في متحف اللوفر في باريس. 

وقد تم بيع لوحة "سلة الفراولة البرية" في مزاد بمبلغ 24.4 مليون جنيه إسترليني في عام 2022.

حكاية حملة التبرعات حول لوحة "سلة الفراولة"

وخرجت تصريحات عن إدارة متحف اللوفر تؤكد على أن لوحة سلة الفراولة الشهيرة تعتبر تحفة فنية لشاردان، وأنها آخر عمل فني لا زال في أيدي القطاع الخاص، ويجمع المتحف حملة تبرعات لعدم خروجها وبيعها ومغادرتها المتحف، والمبلغ المقرر جمعه هو 1.3 مليون يورو لعدم مغادرتها فرنسا، وطالبت إدارة المتحف بجعل اللوحة من الكنوز الوطنية نظرًا لتميزها.

وصف لوحة سلة الفراولة

وتصور اللوحة سلة مليئة بالفراولة البرية على خلفية بيضاء، الفراولة ذات ألوان زاهية ونابضة بالحياة، وتبدو وكأنها تغمر السلة، تعكس اللوحة جمال الطبيعة وحلاوة الفراولة.

وتُعد لوحة "سلة الفراولة البرية" مثالًا على أسلوب شاردان الواقعي، حيث يركز شاردان في لوحاته على تصوير الأشياء اليومية والطبيعية بطريقة واقعية وجميلة، وتُعد اللوحة أيضًا مثالًا على أسلوب شاردان في تصوير الضوء والظلال، ويستخدم الضوء في اللوحة لإبراز جمال الفراولة وخلق جو هادئ ومريح.

سيد الطبيعة الصامتة

يذكر أن شاردان اشتهر في البداية بصور الطبيعة الصامتة، فكانت لوحاته واقعية للغاية، وغالبًا ما ركزت على الأشياء اليومية، مثل الفاكهة والخضروات والأواني، كان يُعرف بقدرته على تصوير الضوء والظلال بشكل واقعي، مما أعطى لوحاته جوًا من الهدوء والراحة.

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لوحة سلة من حبات الفراولة متحف اللوفر الفرنسي جان بابتيست شاردان سيد الطبيعة الصامتة لوحات شاردان متحف اللوفر في باريس حكاية حملة التبرعات حول لوحة سلة الفراولة وصف لوحة سلة الفراولة

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