الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يفحص شكاوى بعض المواطنين.. ويوجه أملاك الدولة والتفتيش والمتابعة باتخاذ اللازم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

التقى اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم، عددا من المواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

استمع المحافظ إلى طلب مواطن بناحية كفرداود بالسادات يلتمس تخفيض قيمة سعر المتر الذى أقرته لجنة تقنين أراضى أملاك الدولة، وقد أحال المحافظ طلبه إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة لإعادة التقييم وفقا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك.
كما أحال المحافظ طلب مواطن من ذوى الهمم بناحية الباجور يلتمس توفير فرصة عمل لمساعدته على توفير مصدر رزق وتحمل أعباء المعيشة إلى إدارة تشغيل الشباب لعمل اللازم، ووافق المحافظ على طلب مواطن بناحية شبراباص يعمل بالوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء ويلتمس نقله إلى الوحدة المحلية لشبين الكوم مراعاة لظروفه الصحية والاجتماعية، كما كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة شكوى مواطن بناحية كفرشبرابلولة بمنوف يتضرر من تعنت الوحدة المحلية ضده، والعرض عليه لاتخاذ اللازم.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على ضرورة الاستمرار في الاستماع لشكاوى المواطنين واتخاذ إجراءات عاجلة لحلها في ضوء اللوائح والقوانين، موجها بمتابعة شكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية وذلك في ضوء فتح قنوات اتصال متعددة لشكاوى المواطنين بالمحافظة.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية المرور على منافذ بيع السلع لقاء يومي بالمواطنين حل مشاكل المواطنين

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