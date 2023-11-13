مصرع وإصابة 12 شخص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربي نطاق الفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب 11 شخص اخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربي نطاق محافظة الفيوم وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة جاء مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص، بطريق اسيوط القاهرة الغربي، بعد الفيوم الجديدة قبل قصر الباسل ووجود مصابين.



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات مرفق الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين انه بسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيد السائق أدى ذلك لوقع الحادث مسفرا عن مصرع شخص وإصابة 11 اخرين، نقلت سيارات الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف الجهات المختصة والمصابين لنفس المستشفى وذلك لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم، كما قامت القوات بإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بعد توقفها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكانت قد قررت محكمة جنايات الفيوم، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته بمركز أبشواى بالفيوم، لجلسة الخامس من يناير المقبل، لعدم وصول تقرير الطب الشرعي وأيضًا سماع مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين ماركو سمير، ومحمد العناني، وعمر سالم، وكيل نيابة هشام سمير، وأمانة سر محمود ربيع، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.



تفاصيل الواقعة



وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوى، مدير أمن الفيوم، أخطارًا بالحادث من العميد أسامة أبوطالب، مأمور مركز أبشواى، بلاغًا من مأمور قسم شرطة أبشواي بورود إخطار من مستشفى الفيوم العام بوصول شخص بحالة حرجة، وبه عدة طعنات نافذة، وظل تحت الملاحظة والعلاج لمدة 15 يومًا، إلا أنه لفظ أنفاسه أمس ليلاقى ربه.