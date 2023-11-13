دوري المحترفين.. أسوان يستضيف مكادي وغزل المحلة يصطدم ببترول أسيوط

تتواصل اليوم مواجهات الأسبوع الثامن لمسابقة دوري المحترفين، بإقامة مباراتين في الثانية والنصف عصرا الأولى بين أسوان ومكادي والثانية بين بترول أسيوط وغزل المحلة.

مواجهة قوية بين أسوان ومكادي

يحل فريق مكادي بقيادة أحمد عثمان ضيفا على أسوان بقيادة هشام زكريا في مباراة مهمة للفريقين حيث يحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد سبع نقاط من انتصارين وتعادل وأربع هزائم، وسجل ستة أهداف ودخل مرماه سبعة أهداف وجمع ثلاث نقاط من آخر مباراتين بالفوز على غزل المحلة 2- صفر والهزيمة أمام الاتصالات بهدف دون رد، ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة العاشرة والابتعاد عن المراكز المتأخرة.

وفي المقابل يحتل فريق مكادي المركز الحادي عشر برصيد تسع نقاط من فوز واحد وستة تعادلات وسجل 8 أهداف ودخل مرماه سبعة أهداف، وبعد التعادل في أول ست مباريات حقق فوزه الأول في الجولة السابعة على أبوقير للأسمدة، ويسعى لعودة بالنقاط الثلاث لدخول منطقة العشرة الكباراة في جدول الدوري.

يدير المباراة علاء صبري ويساعده أحمد زغلول ومحمد صلاح مهران ومعهم إبراهيم رمضان، حكمًا رابعًا.

فريق أسوان

بترول أسيوط يستضيف غزل المحلة

ويستضيف بترول أسيوط فريق غزل المحلة في مواجهة قوية رغم فارق النقاط الخمس بين الفريقين حيث يحتل غزل المنحلة بقياد خالد عيد المركز الرابع برصيد 14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة وسجل تسعة أهداف ودخل مر ماه خمسة أهداف، وبعد مباراتين جمع منهما نقطة واحدة عاد للانتصارات وهزم القناة في الجولة الماضية ويسعى للفوز والوصول للنقطة 17 والصعود لقمة جدول دوري المحترفين .

خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : عمرو شعبان وأحمد فوزي ورجب جمال وعمرو الجزار ومحمد حجازي ومحمود غالي وأحمد مجدي ومحمود مسعد وأحمد طارق ومحمد أبو الحمد وخالد الإخميمي وأحمد سوداني وأحمد حجي وشيكـو محارب ويوسف بيبـو وعبد الرحمن بودي ورجب مـارو وعبد الرحيم عمـوري ومجدي صبري وعمرو مصطفى -وعبده يحيى وتشارلز باسي.

على الجانب الأخر يحتل بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط ولم يعرف الفريق لغة التعادلات حيث فاز في ثلاث مباريات وخسر ثلاث مر ات وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه 8 أهداف وجمع ثلاث نقاط من أخر مباراتين بالفوز على الجمهورية شبين والهزيمة أمام حرس الحدود .

يدير المباراة عمرو الشناوي ويساعده محمد عطا ومنصور حسن، ومعهم محمد علي كامل حكمًا رابعًا.