الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري المحترفين.. أسوان يستضيف مكادي وغزل المحلة يصطدم ببترول أسيوط

غزل المحلة فاز في
غزل المحلة فاز في أخر مبارياته على القناة

تتواصل اليوم مواجهات الأسبوع الثامن لمسابقة دوري المحترفين، بإقامة مباراتين في الثانية والنصف عصرا الأولى بين أسوان ومكادي والثانية بين بترول أسيوط وغزل المحلة.

مواجهة قوية بين أسوان ومكادي 

يحل فريق مكادي بقيادة أحمد عثمان ضيفا على أسوان بقيادة هشام زكريا في مباراة مهمة للفريقين حيث يحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد سبع نقاط من انتصارين وتعادل وأربع هزائم، وسجل ستة أهداف ودخل مرماه سبعة أهداف وجمع ثلاث نقاط من آخر مباراتين بالفوز على غزل المحلة 2- صفر والهزيمة أمام الاتصالات بهدف دون رد، ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة العاشرة والابتعاد عن المراكز المتأخرة.

وفي المقابل يحتل فريق مكادي المركز الحادي عشر برصيد تسع نقاط من فوز واحد وستة تعادلات وسجل 8 أهداف ودخل مرماه سبعة أهداف، وبعد التعادل في أول ست مباريات حقق فوزه الأول في الجولة السابعة على أبوقير للأسمدة، ويسعى لعودة بالنقاط الثلاث لدخول منطقة العشرة الكباراة في جدول الدوري.

يدير المباراة علاء صبري ويساعده أحمد زغلول ومحمد صلاح مهران ومعهم إبراهيم رمضان، حكمًا رابعًا.

فريق أسوان

بترول أسيوط يستضيف غزل المحلة 

ويستضيف بترول أسيوط فريق غزل المحلة في مواجهة قوية رغم فارق النقاط الخمس بين الفريقين حيث يحتل غزل المنحلة بقياد خالد عيد المركز الرابع برصيد 14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة وسجل تسعة أهداف ودخل مر ماه خمسة أهداف، وبعد مباراتين جمع منهما نقطة واحدة عاد للانتصارات وهزم القناة في الجولة الماضية ويسعى للفوز والوصول للنقطة 17 والصعود لقمة جدول دوري المحترفين .

خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : عمرو شعبان وأحمد فوزي ورجب جمال وعمرو الجزار ومحمد حجازي ومحمود غالي وأحمد مجدي ومحمود مسعد وأحمد طارق ومحمد أبو الحمد وخالد الإخميمي وأحمد سوداني وأحمد حجي وشيكـو محارب ويوسف بيبـو وعبد الرحمن بودي ورجب مـارو وعبد الرحيم عمـوري ومجدي صبري  وعمرو مصطفى -وعبده يحيى وتشارلز باسي.

على الجانب الأخر يحتل بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط ولم يعرف الفريق لغة التعادلات حيث فاز في ثلاث مباريات وخسر ثلاث مر ات وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه 8 أهداف وجمع ثلاث نقاط من أخر مباراتين بالفوز على الجمهورية شبين والهزيمة أمام حرس الحدود .

 يدير المباراة عمرو الشناوي ويساعده محمد عطا ومنصور حسن، ومعهم محمد علي كامل حكمًا رابعًا.

دوري المحترفين أسوان مكادي غزل المحله بترول أسيوط

مواد متعلقة

القسم الثاني «ب»| إيسترن كومباني يهزم بورتو السويس.. وديروط يتعادل مع أسمنت أسيوط

القسم الثاني «ب».. الترسانة يتعادل مع الفيوم وطامية يهزم المنيا

القسم الثاني (ب): الأوليمبي يتعادل مع دلفي والحمام يهزم كوم حمادة

القسم الثاني (ب): فوز المنصورة وبني عبيد والقزازين في المجموعة الثالثة (1)

نانا أنتوي ينفرد بالصدارة.. ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد الأسبوع السابع

28 هدفا و8 انتصارات وعودة بتروجت للقمة.. حصاد الأسبوع السابع لدوري المحترفين

السيد عيد: دوري المحترفين صعب والفوز على طنطا كان مهما لبتروجت

الزمالك فى اختبار صعب أمام بيراميدز الليلة بنصف نهائى بطولة كأس مصر

الأكثر قراءة

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

وصول وفد من الإعلاميين بالشركة المتحدة إلى مطار العريش (فيديو وصور)

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

أحمد الطاهرى يُعلن استشهاد مصور "القاهرة الإخبارية" فى غزة

بث مباشر... الرئيس السيسى يشهد افتتاح المعرض الإفريقى للتجارة البينية

عاجل.. بركان جبل اتنا فى صقلية يطلق حممًا وعمودًا من الرماد بارتفاع 5 .4 كيلومتر فى السماء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان