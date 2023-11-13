الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الصينية تدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار وتخفيف الأزمة الإنسانية بغزة

غزة
غزة

دعت وزارة الخارجية الصينية إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وبذل كل الجهود لحماية المدنيين وتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

سقوط عدد كبير من الضحايا

وقالت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، إنه يجب بذل كل الجهود لحماية المدنيين وتخفيف الأزمة الإنسانية، فالوضع الصحي والإنساني في غاية الخطورة الآن، حيث أدت الحرب الدائرة بين الطرفين إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، ومعظمهم من المدنيين.

لا يمكن لأي دولة صاحبة ضمير ومسئولية أن تسمح باستمرار هذه المأساة

وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية إن أعداد الضحايا المدنيين في غزة تزداد يوميًا، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأي دولة صاحبة ضمير ومسئولية أن تسمح باستمرار هذه المأساة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن الأولوية لبكين في الوقت الحالي هى وقف إطلاق النار، وتجنب وقوع المزيد من الضحايا بين المدنيين، وتجنب وقوع كارثة إنسانية أكبر، أو توسيع دائرة الصراع.

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