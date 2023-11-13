الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية بمدينة الأمل

نائب محافظ قنا
نائب محافظ قنا

عقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بخطوط وشبكات المرافق بمجمع الأمل السكنى بمركز نجع حمادي، وذلك بحضور حسام حموده السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، واللواء أشرف بركات، واللواء محمد شاهين ممثلي الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام التخطيط العمراني، والمهندس أشرف عبد السلام رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا، وعدد من القيادات التنفيذية.


ناقش نائب محافظ قنا، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال تمهيد الطرق الداخلية والتي بلغت نسبة تنفيذها 99%، وتنفيذ شبكة الصرف الصحي، بالإضافة إلى مناقشة المسارات المحددة لتنفيذ أعمال الشبكة الرئيسية لتوصيل الغاز الطبيعي، وشبكات المرافق لمجمع الأمل السكني من خلال مد الخطوط على جوانب الطرق الرئيسية أسفل الأرصفة بما يسمح بإصلاح الأعطال مستقبلا دون إحداث أي أضرار في طبقة الأسفلت أو تعطيل حركة السير حفاظًا على المظهر الحضارى للمدينة التي تعتبر حلم الآلاف من أهالي مدن ومراكز محافظة قنا.

 

يذكر أن مدينة الأمل تقع على مساحة 1539 فدانا ‪تم تقسيمها إلى 11820 قطعة بمساحة 240 م لكل قطعة، سيتم توزيعها على أعضاء 60 جمعية، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 250 ألف نسمة وسوف تضم العديد من المؤسسات الخدمية (تعليمية – صحية – إدارية – اجتماعية – ثقافية – رياضية – أمنية – بريدية - محطات وقود – منشآت ترفيهية - مسطحات خضراء).

 

مدينة الأمل نائب محافظ قنا الدكتور حازم عمر أخبار محافظة قنا أشرف الداودي محافظ قنا

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