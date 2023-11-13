الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تداول 6 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 14 سفينة وتم تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و388 شاحنة و66 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، و242 شاحنة و61 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3000 طن بضائع، 146 شاحنة و5 سيارات.

ميناء سفاجا يستقبل السفينتين الحرية ودليلة
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة بينما غادرت الميناء بالأمس العبارة امل، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و121 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وآور.

وصول وسفر 811 راكبا بموانيها 

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 811 راكب بموانيها.

وفي هذا السياق، تقوم الدولة بعدد من المشروعات داخل الموانئ سواء بالتطوير، حيث يتم استكمال تطوير وإنشاء الميناء من خلال إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 12 كم وتكلفة تقديرية 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير الطرق والسكك الحديدية والبنية الأساسية بالميناء.

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أعمال التطوير الجارية في موانئ البحر الأحمر تتمثل في: 

- إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 18 كيلومترا وعمق 18 مترا، إضافة إلى إنشاء ساحات تداول بمساحة 9.6 ملايين متر مربع، وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم2 تخدمها

- إنشـــاء مناطـــق تجاريـــة ولوجســـتية بمســـاحة (5.3 كـــم2) تخدمهـــا شـــبكة مـــن خطـــوط الســـكك الحديديـــة بطـــول (33 كـــم) متصلـــة بالقطـــار الكهربائـــي الســريع الســخنة/ العلميــن /مرســى مطــروح، لتســتخدم فــي نقــل البضائــع، ً خصوصــا الحاويــات علــى هــذا الخــط إلــى كافــة أنحــاء الجمهوريــة وإلــى مينــاء اإلســـكندرية علـــى البحـــر المتوســـط. شبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كم رصف خرساني 6 حارات.
- إنشاء حاجز أمواج بطول 1050 ً متر وبوجــه عــام، تعمــل الدولــة علــى تطويــر الموانــئ، وتحويلهــا إلــى ”موانــئ خضــراء“ تراعــي البعــد البيئــي باســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة، وتطبــق تكنولوجيـا تقلـل مـن نسـب التلـوث؛ لتحسـين األداء البيئـي وإنهـاء أي آثـار بيئيـة خطيــرة. 

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البحر الاحمر تداول البضائع أرصفة موانيء الهيئة رؤوف عبيد

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