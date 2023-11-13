"أرباح دلتا للطباعة" ترتفع إلى 17 مليون جنيه خلال 9 أشهر

أظهرت القوائم المالية لشركة دلتا للطباعة والتغليف، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، انخفاض أرباح الشركة بنسبة 47.5% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لـلبورصة، اليوم، أنها حققت أرباحًا بلغت 16.75 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 11.35 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 310.79 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 209.23 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

يشار إلى أن دلتا للطباعة والتغليف، سجلت صافي ربح بلغ 11.67 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 10.02 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من 2022.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 185.68 مليون جنيه، مقابل 147.16 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.