الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة سائق للجنايات لترويجه المواد المخدرة بالقاهرة الجديدة

ضبط متهم
ضبط متهم

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الثلاثاء، إحالة سائق لمحكمة الجنايات لحيازته كمية من المواد المخدرة داخل سيارة بمنطقة التجمع.

وذكر قرار الإحالة، أن المتهم عثر بحوزته على كمية من مخدر الاستروكس وزنت 400 جرام وكمية من مخدر الحشيش وأقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها.

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البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع من ضبط سائق يستقل سيارة يعمل عليها وبحوزته كمية من المواد المخدرة وزنت 400 جرام من مخدر الاستروكس و290 جرام من مخدر الحشيش وتم اقتياده لقسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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