الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تشارك في ورشة عن إشراك المدن فى تحويل نظم الأغذية الزراعية المستدامة

د سعد موسي
د سعد موسي

 شارك الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، في ورشة العمل الإقليمية حول "إشراك المدن فى تحويل نظم الأغذية الزراعية المستدامة والشاملة فى منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا والتى نظمها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد للفاو والممثل الإقليمي للمكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وبعض السادة ممثلي دول الإقليم وممثلي المنظمات الدولية.

المؤتمر الدولي المعني بالتغذية

وألقى "موسى"  كلمة السيد القصير وزير الزراعة،  وقال ان المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية، والذي تم تنظيمه في إطار من الشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" ومنظمة الصحة العالمية في عام 2014، قد شدد على أهمية اعتماد نهج نظامي غذائي يهدف إلى الترويج لأنماط غذائية صحية والارتقاء بمستوى التغذية ويمثل أحد مجالات العمل الست الواردة في عقد الأمم المتحدة للعمل بشأن التغذية، ونظرًا لتعدد المراحل المتضمنة في النظم الغذائية، بدءًا من المزرعة وحتى المائدة بما فيها (الإنتاج والتحضير والتجهيز والتسويق والاستهلاك)، فإن الضرورة تقضي إلى إقرار العديد من الحلول على مستوى السياسات من أجل تحسين النُظم الغذائية والتغذوية، وينطوي هذا التوجه على السياسات الغذائية المعنية بجانب العرض، والسياسات المعنية بجانب الطلب، بما في ذلك الترويج والتثقيف في مجال التغذية السليمة، وكذلك السياسات المتعلقة بتسعير المواد الغذائية.

 مصر من أوائل الدول التي استجابت لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لعقد قمة نظم الغذاء

وأكد "موسى" أن مصر من أوائل الدول التي استجابت لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لعقد قمة نظم الغذاء وأنه منذ قمة عام 2021 لنُظم الغذاء، قامت الحكومة المصرية بتدشين حوار وطني يضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بالمسارات الخمسة للقمة، وعلى رأسهم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لبحث أهم التحديات الخاصة بقضايا الغذاء والتغذية وسُبل التعامل معها بشكل مؤسسي وشامل، 
بالإضافة إلى توسيع الحوار بالاستعانة بخبرات المنظمات الأممية ذات الصلة بالقمة كمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي، بجانب القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني في هذا الشأن،  وأن ذلك جاء انطلاقًا من التزام الدولة المصرية بعملية تحويل أنظمة الغذاء، والتآزر بين تحقيق الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة التي تتقاطع مع الهدف الثان SDG2.

استهداف محور التوسع الأفقي من خلال استصلاح الاراضى الصحراوية

واستعرض  المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة في كلمته نيابة عن وزير الزراعة  ما شهده قطاع الزراعة بالدولة المصرية من نهضة ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات القليلة الماضية من خلال مجموعة من الإجراءات التي ساهمت بقدر كبير فى دعم منظومة الأمن الغذائى المصرى والاستدامة والتى جاءت أهم محاورها على النحو الآتي، استهداف محور التوسع الأفقي وذلك من خلال استصلاح الاراضى الصحراوية رغم ما تتحمله الدولة من ميزانيات ضخمة تتعدى مئات المليارات من الجنيهات كما استهدف  التحول لانظمة الرى المتطورة مع التوسع فى إيجاد مصادر بديلة للمياه من خلال بناء محطات معالجة لمياه الصرف الزراعي بهدف رفع كفاءة استخدام المياه حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وذلك باعتبار أن مصر من بين الدول التي تعاني من الشح المائي.

 كما استهدفت الدولة المصرية أيضا  تحسين انتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر محور التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج للماء وتتحمل الظروف المناخية المعاكسة.

وأوضح أن الدولة المصرية سعت أيضا إلى التوسع في إنشاء المخازن اللوجيستية لتخزين الحبوب من خلال البرنامج القومي للصوامع مع تنويع مناشيء الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب تدعيمًا لقدرة الدولة على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية، وتدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة والاهتمام ببرامج التغذية المدرسية وبرامج تدعيم صحة الأطفال، وانضمت مصر إلى تحالف التغذية المدرسية إدراكًا منها بأهمية توفير غذاء صحي للطلبة والطالبات في المراحل السنية الأولى.

الزراعة تشارك ورشة العمل حول اشراك المدن تحويل نظم الأغذية الزراعية

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