101 من موظفي "الأونروا" بين ضحايا عدوان الاحتلال على غزة حتى الآن

كشف عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم كالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن عدد الضحايا من العاملين بالمنظمة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وقال "أبو حسنة"، في مداخلة مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن 101 من موظفي "الأونروا" بين ضحايا العدوان الإسرائيلي حتى الآن، ومعظمهم في جنوب غزة.

ولفت المتحدث باسم "الأونروا"، إلى أن أكثر من 780 ألف فلسطيني نزحوا إلى منشآتنا داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى أن 70% من الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة من النساء والأطفال.