متحدث الصليب الأحمر فى غزة لـ "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يحاصر محيط المستشفيات

قال هشام مهنا، المتحدث الرسمي باسم الصليب الأحمر الفلسطيني، إنه يجدد دعوته لتوفير الحماية لكل العالقين في قطاع غزة، كما أن المنظمة مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية وتقوم بتقديم الرعاية الطبية في مستشفيات جنوب قطاع غزة، رغم افتقادها للضمانات الأمنية التي تمكنها من العمل في رعاية سكان القطاع.



وأضاف مهنا، في مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يزود مستشفى الشفاء في قطاع غزة بالوقود، فضلًا عن استمرار العمل العسكري في محيط المستشفيات، وهو أمر مرفوض لأنها مرافق محمية بموجب القانون الدولي.



وواصل: "الآلاف من مرضى القطاع لا يستطيعون تلقي الرعاية الصحية والحياة مشلولة بشكل كامل".