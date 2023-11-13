حقوق الإنسان بالنواب: 9% من جرائم التحرش تقع من النساء للرجال

قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن التنمر والتحرش ظاهرة خطيرة وبها انتهاك لحقوق الإنسان وهي جديدة على المجتمع المصري ومع تغليظ العقوبة تتراجع.

وأضاف “أبوالعلا”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة"،والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن القوانين ليست هي الرادعة، إلا أن الردع العام هو معرفة المواطنين بتغليظ العقوبة، مؤكدًا أن قانون التحرش الجديد به سجن وحبس وغرامة لا يتحملها الشخص العادي.

وتابع، أن تغير القانون أساسه ظروف الجريمة نفسها، وأن القانون القديم لم يغط التحرش في الطرق والمواصلات، مؤكدًا أن القانون الجديد غطى كل شديد وبه مضاعفة لعقوبة التنمر والتحرش.

7 سنوات عقوبة للمتحرش لمن له سلطة

وأكد أن القانون ينص على 7 سنوات عقوبة التحرش لمن لهم سلطة، إذا تكررت جريمة التحرش تصل إلى 10سنوات، والقانون صادر لجريمة التحرش من رجل أو امرأة وليس صادر للرجل فقط، موضحًا أن نسبة تحرش النساء بالرجال في مصر 9%، وأن النسبة عاليمًا تصل إلى 37%.