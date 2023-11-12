الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مونديال اليد.. ماجديبورج الألماني يتوج بطلًا للسوبر جلوب بعد الفوز على فوكس برلين

ماجديبورج بطلًا للسوبر
ماجديبورج بطلًا للسوبر جلوب

توج فريق ماجديبورج الألماني ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" للمرة الثالثة على التوالي عقب الفوز على مواطنه فوكس برلين بنتيجة 34-32 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم.

وكرر ماجديبورج إنجاز فريق برشلونة الإسباني الذي سبق وأن توج ببطولة السوبر جلوب في 3 نسخ متتالية.

وكان فوكس برلين قد شارك ٥ مرات في تاريخه، ووصل النهائي في جميع المرات الخمس وفاز باللقب مرتين.

أما برشلونة فقد حصد الميدالية البرونزية في هذه النسخة للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ عام 2015 عقب الفوز على كيلسي البولندي.

أما النادي الأهلي فقد حسم المركز الخامس في البطولة بعد الفوز على الخليج السعودي برميات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 30-30.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحصد فيها الفريق المركز الخامس حيث كانت المرة الأولى عام 2015.

ويعد أفضل مركز للأهلي في بطولة السوبر جلوب، المركز الثاني عام 2007.

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الأهلي يفوز على الخليج السعودي ويحصل على المركز الخامس بمونديال الأندية لكرة اليد


يذكر أن فاز الأهلي على الخليج السعودي 35/34، اليوم الأحد، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب) المقامة حاليا في السعودية.

 وأقيمت المباراة على الصالة الخضراء بالدمام، وشهدت ندية وإثارة كبيرة في أحداثها، حيث انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 30 /30 ليتم اللجوء لرميات الجزاء التي شهدت تفوق الأهلي المصري بنتيجة 5 /4.

 وكان الأهلي قد احتل المركز الثاني في مجموعته التي ضمت كذلك برشلونة الإسباني  والنور السعودي، فيما احتل الخليج المركز الثاني في مجموعته التي ضمت ماجديبورج الألماني وكوينزلاند الأسترالي.

 

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