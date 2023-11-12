الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مباحثات "أمريكية ـ قطرية" لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حول الجهود المبذولة لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

وقال بلينكن في تغريدة على تويتر، الأحد، إنهما تحدثا عن ضمان المرور الآمن للمواطنين الأجانب والجرحى بجروح خطيرة خارج القطاع الذي مزقته الحرب.

منظمة الصحة العالمية عن مستشفى الشفاء: الوضع مأساوي وخطير

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الصحة العالمية: مستشفى الشفاء في غزة خرج عن الخدمة

وتمكنت منظمة الصحة العالمية من الاتصال بالعاملين في مجال الرعاية الصحية في مستشفى الشفاء في غزة، حيث يحتمي آلاف الفلسطينيين، بما في ذلك المصابين بجروح خطيرة، بينما يحاصر الجيش الإسرائيلي المستشفى.

وفي بيان الأحد، وصف رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس الوضع بأنه “خطير وخطير”.

وأضاف "لقد مرت 3 أيام بدون كهرباء وبدون ماء ومع ضعف الإنترنت الشديد مما أثر بشدة على قدرتنا على تقديم الرعاية الأساسية. وأدى إطلاق النار المستمر والتفجيرات في المنطقة إلى تفاقم الظروف الحرجة بالفعل.

ومن المؤسف أن عدد الوفيات بين المرضى ارتفع بشكل ملحوظ. ومن المؤسف أن المستشفى لم يعد يعمل كمستشفى بعد الآن. 

أضاف "لا يمكن للعالم أن يقف صامتا بينما تتحول المستشفيات، التي ينبغي أن تكون ملاذا آمنا، إلى مشاهد الموت والدمار واليأس".

وتنضم منظمة الصحة العالمية إلى دعوات المنظمات الإنسانية الأخرى، بما في ذلك منظمة أطباء بلا حدود، لوقف الهجمات على مرافق الرعاية الصحية والوقف الفوري لإطلاق النار.

المساعات الانسانية الجهود المبذولة قطر أنتوني بلينكن

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