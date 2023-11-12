الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التجمع: نعمل جميعًا في اتجاه بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة

سيد عبدالعال
سيد عبدالعال

قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع إن المشاركة في الانتخابات وتوجه المواطنين إلى صندوق الانتخابات لاختيار مرشحها بإدلاء صوتها، بصرف النظر  لمن ستعطي صوتها يعتبر هو الأساس. 

وأضاف عبدالعال خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أننا جميعًا نعمل معًا من أجل بناء الدولة المصرية، متمثلين في الشعب المصري والحكومة والبرلمان، حيث نعمل جميعًا في اتجاه بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

وأوضح أنه يوجد قناعة لدى المواطنين بأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تؤثر بالتغيير نحو الأفضل، لكننا في حاجة أن نقول للمواطن بأنه يتوجب عليه الذهاب للمشاركة في هذه الانتخابات، خاصة أن الانتخابات تأتي مع ظرف وطني غاية في الأهمية وهو الاعتداء الصهيوني على الشعب الفلسطيني. 

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أوصى الحملة الانتخابية الخاصة به أن تكون الأموال الموجهة إلى تأييده، تتجه نحو المنشآت الاجتماعية وتحيا مصر وحياة كريمة وهو ما سهل من مهمتنا في تشجيع المواطنين على المشاركة والتفاعل السياسي بشكل عام في الشارع المصري. 

الانتخابات الرئاسية حزب التجمع الرئيس السيسي الحملة الإنتخابية العدوان الإسرائيلي على غزة

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