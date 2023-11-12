الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أطباء بلاحدود: لم نتمكن بالاتصال بالموظفين في مستشفى الشفاء

مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء

قالت منظمة أطباء بلا حدود، الأحد، إنها لم تتمكن من الاتصال بموظفيها في مستشفى الشفاء بغزة منذ الليلة الماضية.

و"أفاد زملاء آخرون في منظمة أطباء بلا حدود يعيشون في مدينة غزة أن الأعمال العدائية حول الشفاء لم تتوقف.

 وقالت المنظمة الإنسانية: “نحن قلقون على حياتهم”.

المنظمات الدولية تتخذ اجراءات فورية 

txt

الأطباء جنود مجهولة.. وحكايات تدمي القلوب بقطاع غزة

في وقت سابق، دعا المديرون الإقليميون لليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ "إجراءات فورية لوقف الهجمات على الرعاية الصحية في غزة".

وقال المديرون الإقليميون في بيان مشترك صدر الأحد: "إننا نشعر بالفزع إزاء التقارير الأخيرة عن الهجمات التي استهدفت مستشفى الشفاء ومستشفى ناصر الرنتيسي لطب الأطفال ومستشفى القدس وغيرها في مدينة غزة وشمال غزة والمناطق المجاورة لها، مما أدى إلى مقتل الكثيرين، بما في ذلك الأطفال. إن الأعمال العدائية المكثفة المحيطة بالعديد من المستشفيات في شمال غزة تمنع الوصول الآمن للطواقم الصحية والجرحى والمرضى الآخرين.

تفيد التقارير أن الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة الذين يحتاجون إلى أجهزة دعم الحياة يموتون بسبب انقطاع الكهرباء والأكسجين والمياه في مستشفى الشفاء، بينما يتعرض آخرون للخطر. أبلغ العاملون في عدد من المستشفيات عن نقص الوقود والمياه والإمدادات الطبية الأساسية، مما يعرض حياة جميع المرضى للخطر المباشر، حسبما افادت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير صادر لها اليوم الاحد. 

وأضافت إن الهجمات على المرافق الطبية والمدنيين غير مقبولة وتشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية. ولا يمكن التغاضي عنهم. ولا يجوز أبدًا إنكار الحق في طلب المساعدة الطبية، خاصة في أوقات الأزمات.

اطباء بلا حدود موظفيها مستشفى تصاعد الأحداث اطباء

الأكثر قراءة

متحدث الرئاسة يرد على الضغوط الخارجية بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر

النيابة تكشف حقيقة وقوع حوادث اغتصاب وقتل فى حفل المنصورية

مفاجأة في سعر كيلو السكر.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر  2023

إصابة 7 جنود إسرائيليين جراء إطلاق قذائف هاون من لبنان

التصريح بدفن جثة شاب عثروا عليه فى شارع بمصر الجديدة

هل هناك خلاف بين مصر والسعودية؟.. متحدث الرئاسة يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

محمد العسيري

شوية.. وكله ينسى

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فرصة لـ"حماس": لماذا ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار فى غزة لعدة أيام؟

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل