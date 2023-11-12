أطباء بلاحدود: لم نتمكن بالاتصال بالموظفين في مستشفى الشفاء

قالت منظمة أطباء بلا حدود، الأحد، إنها لم تتمكن من الاتصال بموظفيها في مستشفى الشفاء بغزة منذ الليلة الماضية.

و"أفاد زملاء آخرون في منظمة أطباء بلا حدود يعيشون في مدينة غزة أن الأعمال العدائية حول الشفاء لم تتوقف.

وقالت المنظمة الإنسانية: “نحن قلقون على حياتهم”.

المنظمات الدولية تتخذ اجراءات فورية

في وقت سابق، دعا المديرون الإقليميون لليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ "إجراءات فورية لوقف الهجمات على الرعاية الصحية في غزة".

وقال المديرون الإقليميون في بيان مشترك صدر الأحد: "إننا نشعر بالفزع إزاء التقارير الأخيرة عن الهجمات التي استهدفت مستشفى الشفاء ومستشفى ناصر الرنتيسي لطب الأطفال ومستشفى القدس وغيرها في مدينة غزة وشمال غزة والمناطق المجاورة لها، مما أدى إلى مقتل الكثيرين، بما في ذلك الأطفال. إن الأعمال العدائية المكثفة المحيطة بالعديد من المستشفيات في شمال غزة تمنع الوصول الآمن للطواقم الصحية والجرحى والمرضى الآخرين.

تفيد التقارير أن الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة الذين يحتاجون إلى أجهزة دعم الحياة يموتون بسبب انقطاع الكهرباء والأكسجين والمياه في مستشفى الشفاء، بينما يتعرض آخرون للخطر. أبلغ العاملون في عدد من المستشفيات عن نقص الوقود والمياه والإمدادات الطبية الأساسية، مما يعرض حياة جميع المرضى للخطر المباشر، حسبما افادت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير صادر لها اليوم الاحد.

وأضافت إن الهجمات على المرافق الطبية والمدنيين غير مقبولة وتشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية. ولا يمكن التغاضي عنهم. ولا يجوز أبدًا إنكار الحق في طلب المساعدة الطبية، خاصة في أوقات الأزمات.