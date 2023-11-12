الهلال الأحمر الفلسطينى: طفل يرحل كل 5 دقائق بسبب الحرب فى غزة

قال أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 7 سيارات إسعاف فقط تعمل في قطاع غزة، كما أن أغلب المستشفيات داخل القطاع خرجت عن الخدمة بشكل كامل؛ بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي، ولم يتبق سوى مستشفى واحد فقط قيد العمل داخل غزة.

وأضاف جبريل، في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر قناة "المحور"، أن طفلًا يرحل كل 5 دقائق بسبب الحرب في قطاع غزة؛ بسبب نقص الأكسجين والوقود داخل مستشفيات القطاع، فضلًا عن انقطاع الكهرباء وعدم قدرة الأطقم الطبية على تنفيذ أبسط الأمور.