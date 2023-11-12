الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: طفل يرحل كل 5 دقائق بسبب الحرب فى غزة

أطفال غزة
أطفال غزة

قال أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 7 سيارات إسعاف فقط تعمل في قطاع غزة، كما أن أغلب المستشفيات داخل القطاع خرجت عن الخدمة بشكل كامل؛ بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي، ولم يتبق سوى مستشفى واحد فقط قيد العمل داخل غزة.

وأضاف جبريل، في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر قناة "المحور"، أن طفلًا يرحل كل 5 دقائق بسبب الحرب في قطاع غزة؛ بسبب نقص الأكسجين والوقود داخل مستشفيات القطاع، فضلًا عن انقطاع الكهرباء وعدم قدرة الأطقم الطبية على تنفيذ أبسط الأمور.

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