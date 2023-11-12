الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نتنياهو: قريبون من تحقيق اتفاق بشأن المحتجزين من النساء والأطفال

نتنياهو
نتنياهو

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، عن مصدر مطلع على محادثات تبادل المحتجزين مع حماس أنه يمكن التوصل لاتفاق خلال أيام.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أي سلطة تريد إدارة غزة يجب أن تحارب الإرهاب وتقبل بالسلام، لافتًا إلى أنه قريبون من تحقيق اتفاق بشأن المحتجزين من النساء والأطفال، لكن لن أتحدث الآن. 

معاناة المرضى في غزة 

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وبحسب وكالة فرانس برس الاخبارية أن المرضى في غزة "في الشوارع دون رعاية" حيث تضطر المستشفيات في جميع أنحاء غزة إلى الإخلاء وسط الهجوم البري الإسرائيلي القاتل الذي ترك العديد من المرضى عالقين.

وقال محمد زقوت، مدير عام المستشفيات في الأراضي الفلسطينية، إن "الإخلاء القسري لمستشفيي النصر والرنتيسي للأطفال ترك المرضى في الشوارع دون رعاية" في مدينة غزة.

وأضاف "لقد فقدنا الاتصال تماما مع مقدمي الرعاية" في هذين المستشفيين.

اسرائيلية محادثات تبادل الأسرى حماس لاتفاق نتنياهو غزة

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