الكنيسة المارونية في مصر تحتفل اليوم بحلول أحد تجديد البيعة

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول أحد تجديد البيعة، وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: أنت مدين بحياتك كلّها للرب يسوع المسيح، كونه وهب حياته من أجل حياتك، وتحمّل آلامًا مبرحة كي لا تتحمّل عذابات أبديّة.. ما الذي لن يبدو لك عذبًا، بعد أن تكون قد جمعت في قلبك كلّ مرارة ربّك؟ "كما تَعْلو السَّمواتُ عنِ الأَرض".. هكذا تكون حياته أعلى من حياتنا، لكنّه وهبها من أجل حياتنا. كما أنّ العدم غير قابل للمقارنة مع أيّ شيء آخر، كذلك حياتنا لا يمكن أن تُقاس بحياته.

التكريس ومزاياه

حين أكرّس له كلّ ما أنا عليه، وكلّ ما أنا قادر عليه، سيكون ذلك كالنجمة التي تُقارن بالشمس، وكنقطة الماء التي تُقارن بالنهر، وكالحجرة التي تُقارن بالبرج، وكحبّة الرمل التي تُقارن بالجبل، أنا لا أمتلك شيئًا سوى أمرين صغيرين، وحتّى صغيرين للغاية: جسدي ونفسي، أو بالأحرى أمر صغير واحد: إرادتي. أفلا أمنحها لذاك الذي وهب كائنًا صغيرًا مثلي هذا القدر من الميزات، لذاك الذي افتداني بكليّتي، من خلال بذل ذاته؟ لكن إن احتفظت بإرادتي لنفسي، بأيّ وجه وبأيّ عينين وبأيّ روح وبأيّ ضمير يمكن أن ألتجئ بالقرب من قلب رحمة ربّنا؟ هل سأتجرّأ على خرق هذا السور المتين الذي يحمي إسرائيل، وعلى إهراق، لا نقاط قليلة فحسب، بل تدفّق هذا الدم الذي يسيل من أعضاء جسده الخمسة، كثمن لافتدائي؟

هذا ونلتقي المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، أسر كنيسة الأيقونة العجائبية للآباء العازريين، بالإسكندرية.

شارك في اللقاء الأب سمعان جميل العازري، راعي الكنيسة، حيث ألقى المطران محاضرة الاجتماع بعنوان "معنى الصلاة في الأسرة".