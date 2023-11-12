"معنى الصلاة في الأسرة".. المطران شامي يلتقي أسر كنيسة الأيقونة العجائبية بالإسكندرية

التقى سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، أسر كنيسة الأيقونة العجائبية للآباء العازريين، بالإسكندرية.

شارك في اللقاء

الأب سمعان جميل العازري، راعي الكنيسة، حيث ألقى سيادة المطران محاضرة الاجتماع بعنوان "معنى الصلاة في الأسرة".

وايضا تحت شعار "سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم"، ترأس سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، اللقاء الشهري للشبيبة، وذلك بكنيسة مريم سيدة السلام، بجاردن سيتي.

شارك في اللقاء الأرشمندريت جورج فراس، راعي الكنيسة، والإكسرخوس جورج بنا، الوكيل البطريركي بالسودان، حيث بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها سيادة المطران.

وعقب القداس الإلهي، أقيمت الفقرات التالية: السجود أمام القربان المقدس، الترانيم الروحية، محاضرة، لشرح تاريخ الكنيسة، قدمتها المهندسة كرستين عريضة، كما تضمن اليوم أيضًا لقاءات ودية بين الأب المطران، وأبنائه الشباب، بالإضافة إلى الفقرات الترفيهية.