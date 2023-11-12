الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دنيا عبدالعزيز: أمى النجمة المضيئة فى عتمتى

دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز

أعربت الفنانة دنيا عبدالعزيز عن اشتياقها الشديد لوالدتها الراحلة التي وافتها المنية منذ ما يقرب من عامين.

وشاركت “دنيا” صورة لها برفقة والدتها الراحلة عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “أمي النجمة المضيئة في عتمتي، ثلاثة وأربعون شهرا”.

يذكر أن الفنانة دنيا عبدالعزيز كشفت حقيقة الأخبار التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي عن حملها، بعد ظهورها في أكثر من صورة بوزن زائد.

وقالت دنيا إن خبر حملها الذي انتشر في الفترة الأخيرة كاذب ولا أساس له من الصحة، وأضافت: "لا أعرف الغرض من الشائعة... وزني زاد لأسباب كثيرة أبرزها إني كنت في إجازة الصيف وبدون عمل، كما أن الكسر في رجلي أجبرني على البقاء في السرير من دون حركة".

وأردفت دنيا بالقول: "أعتقد أن الحمل موضوع لا يمكن أن أخفيه عن أحد، خاصة جمهوري الذي له كل الفضل عليَّ بعد وفاة والدتي".

يُذكر أن آخر أعمال دنيا عبدالعزيز، مسرحية "زقاق المدق"، وهي مأخوذة عن رواية للأديب العالمي نجيب محفوظ، ويشارك في بطولتها: بهاء ثروت، مجدي فكري، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسيني، أحمد صادق، سيد جبر، عبدالله سعد، حسان العربي، ومجموعة كبيرة من فناني المسرح القومي، وهى رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

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