القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة تل بنابلس وسط إطلاق رصاص كثيف

أكدت قناة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بلدة "تل" بمخيم نابلس، وذلك وسط إطلاق رصاص كثيف على المواطنين هناك.

وقد أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، أن هناك عدد من الشهداء والمصابين، جراء قصف عنيف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، بعدة مناطق بقطاع غزة.

وكانت "القاهرة الإخبارية"، قد أكدت منذ قليل استمرار تدفق دبابات وآليات الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة، بجانب إطلاق قوات الاحتلال عند دخولها قذائف فوسفورية.