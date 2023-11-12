الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة يوجه بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوى القمح بالأسعار المعتمدة

السيد القصير
السيد القصير

وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قيادات الوزارة بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوى القمح على جميع المزارعين في كل محافظات الجمهورية نظرا لبدء موسم الزراعة خلال الأيام القليلة القادمة.

منافذ البيع والتوزيع

وشدد القصير أيضا على متابعة ومراقبة منافذ البيع والتوزيع لضمان جودة التقاوى وكذلك الالتزام بالأسعار المعلنة من الوزارة، مؤكدا على محاسبة المقصرين في ذلك، وأشار إلى أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة والتي تحظى باهتمام الدولة لأنه أحد محاور الأمن الغذائي.

كما شدد على التواجد مع المزراعين لتقديم الدعم الفني قبل وأثناء الزراعة للتوعية بالخريطة الصنفية وأساليب الزراعة الحديثة لتحقيق أعلى انتاجية.

1600 جنيه سعرًا استرشاديًا لتوريد أردب القمح

وكان مجلس الوزراء قد وافق على 1600 جنيه سعرًا استرشاديًا لتوريد أردب القمح هذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.

أكد أحمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، أنه تم تسجيل 30 صنفا جديدا من الخضر من تقاوي الأساس، في حين أنه لدينا اكتفاء من تقاوي الفاكهة وأن مصر من أول الدول المنتجة عالميا وأن النتائج مبشرة وإيجابية في الوصول بنسبة مرتفعة لإنتاج تقاوي الأساس بعد أن كنا نستورد 96% من تقاوي الخصر من الخارج.

وقال "حلمي" في تصريحات لـ"الدستور" إن المعهد يوجه الباحثين بإنتاج أصناف تواجه التغيرات المناخية والرياح والأمطار، وبعض المعاملات الزراعية التي تخفف من وطأة التغيرات المناخية لتحقيق الإنتاج المستهدف من المحاصيل، وكذلك إنتاج أصناف تواجه الاجهادات البيئية وتحديد مناطق زراعات المحاصيل الزراعية.

وأكد "حلمي" أن المعهد يشارك في كل المشروعات القومية من خلال وزارة الزراعة ومد المشروعات بالبحث والإرشاد والشتلات وطرق الزراعة.

وزير الزراعة يوجه بسرعة الانتهاء توزيع تقاوى القمح وبالاسعار

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