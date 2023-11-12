الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انهيار منزل بالمنوفية غير مأهول بالسكان.. والمحافظة تكلف برفع الأنقاض

جانب من المنزل المنهار
جانب من المنزل المنهار

شهدت مدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية، انهيار منزل مكون من طابقين، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات وانتقلت أجهزة المحليات لمكان الحادث للوقوف على تداعياته.

وكلف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وحيد عبد ربة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، بالتعامل مع انهيار منزل مكون من طابقين في منوف، حيث انتقل محمد الزرقاني، نائب رئيس المركز والمدينة بمتابعة فورية لحادث انهيار منزل مكون من دورين، دور أرضي وأول علوي بالطوب اللبن، ومونة الطين والتبن على مساحة 70 مترًا بشارع سيدي موسى حارة السلام والمنزل خال من الممتلكات والسكان، ولا يوجد أي إصابات ولا خسائر بالأرواح، وتم رفع الأنقاض التى تعوق حركة الشارع واستعدال عامود الإنارة.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أهمية دور إدارة الأزمات والكوارث بمجلس مدينة منوف لقيامها بوضع السياسات العامة لمواجهة الأزمات والكوارث بالمركز والمدينة، وإقرار الخطط والسيناريوهات لإدارة الأزمات ومراجعتها مع الجهات المعنية، مع إعداد الخطط والبرامج لدعم القدرات الذاتية لكل الوحدات المختلفة، بالإضافة إلى قيامها بمسئولية قيادة التعامل مع الأزمة أو الكارثة فور حدوثها وعدم السماح بتفاقمها، ومتابعة إجراءات عمليات الإغاثة والإخلاء وإعادة التأهيل، مع تقييم الموقف وتحديد السلبيات والإيجابيات للاستفادة منها، والتنسيق مع الجهات المختلفة، لتحقيق الصالح العام وتعزيز ثقة المواطنين في قدرة المركز والمدينة على التعامل مع الأزمات والكوارث بما يحفظ أمنهم وسلامتهم.

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