"مياه المنوفية" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار بنواحى المحافظة (صور)

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للتنبؤات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية فيما يتعلق بظروف الطقس والتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار على مختلف أنحاء المحافظة.

وشدد "نجيب" على ضرورة اتخاذ كل التدابير والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه، وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار، واستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى، وتواجد عربات الكسح استعدادًا لشفط تجمعات الأمطار فور حدوثها حفاظًا على انتظام الحركة المرورية.

وذكر أنه تم التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار بمختلف مناطق المحافظة منذ سقوط الأمطار أمس وحتى اليوم باستخدام معدات الشركة المختلفة.

وتناشد الشركة المواطنين ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار، لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي، لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

أعمال شفط مياه الأمطار

أعمال شفط مياه الأمطار

أعمال شفط مياه الأمطار

أعمال شفط مياه الأمطار

أعمال شفط مياه الأمطار

أعمال شفط مياه الأمطار