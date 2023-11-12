الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاعتماد والرقابة الصحية تستعد لتمثيل مصر في فعاليات قمة المناخ COP28 بالإمارات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الدواء العالمية، لبحث تفاصيل مشاركة الهيئة قمة المناخ COP28 وسبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة في مجالات الرعاية الصحية الخضراء والمستدامة، وذلك بمقر الهيئة بمدينة نصر، يأتى ذلك في اطار الاستعداد للمشاركة في قمة المناخ COP28 بدولة الامارات العربية المتحدة.

وخلال اللقاء، اشار الدكتور احمد طه إلى أن تحول المنشآت الصحية نحو التنمية الخضراء والمستدامة أصبح توجها عالميا لمواجهة التغيرات المناخية وان تطبيق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية فيما يتعلق بالمباني الخضراء ونظم الادارة المستدامة انما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، مثمنا التعاون المشترك المرتقب والذي يستهدف نشر الوعي والتوسع في المستشفيات الخضراء على مستوى عدد من محافظات الجمهورية، وذلك تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية في تبني مشاركة القطاع الخاص في عمليات البناء والتنمية واعتباره شريكا اساسيا في نجاح سياسات الاصلاح الصحي ومشروع التأمين الصحي الشامل.

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رعاية صحية آمنة

وأوضح طه، أن الاهتمام بتوفير رعاية صحية آمنة صديقة للبيئة يأتي على رأس أولويات هيئة الاعتماد والرقابة الصحية للمساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة نحو خلق بيئة خضراء مستدامة، مؤكدًا أن تطبيق معايير تميز المنشآت الصحية الخضراء يضمن التزامها بالحد من الانبعاثات الكربونية كخطوة أساسية نحو مواجهة التغيرات المناخية وهو ما تسعى إليه "GAHAR" لتصبح مصر رائدة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في توفير نظم الرعاية الصحية الصديقة للبيئة.

الاستدامة الصحية الخضراء

ومن جانبه، أكد الدكتور حاتم الورداني، أن قمة المناخ COP28 تمثل فرصة هامة لعرض التجربة المصرية في تعزيز الاستدامة الصحية الخضراء عالميا من خلال المستشفيات الخضراء، والخطوات التي  اتخذتها مصر نحو استدامة المنشآت الصديقة للبيئة حتى الآن، معربا عن فخره بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بهدف الوصول سويًا إلى بيئة مستدامة وآمنة بما يعزز دعم سياسات الدولة نحو مستقبل أخضر أقل ضررًا.

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وأضاف الورداني:  نسعى للمزيد من التعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية من خلال التدريب على معايير التميز البيئي للمستشفيات الخضراء ونشر الوعي بالمبادرات الصحية للتخلص الآمن من النفايات الطبية ذات الانبعاثات الكربونية وتعزيز استخدام المستلزمات الصديقة للبيئة، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الشركة للاستدامة والتي تستهدف تعزيز جودة الرعاية الصحية للمريض المصري وحماية البيئة من النفايات الصحية من خلال مبادرات الصحة الخضراء Green Healthcare نظرا للعلاقة الوطيدة بين الصحة والبيئة.

يذكر أن الدكتور أحمد طه، يشارك متحدثا رئيسيا بجلسة نقاشية دولية بعنوان "الاستدامة في الصحة الخضراء"، كما تشارك الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الرئيسية بجناح المعرض المقام ضمن فاعليات قمة المناخ القادم COP28، والمقرر انطلاقه بدولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر المقبل.

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