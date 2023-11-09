الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اختتام البرنامج التدريبي الدولي لمراجعي الرقابة الصحية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

برنامج تدريبى
برنامج تدريبى


أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور احمد طه، ختام فعاليات البرنامج التدريبي الدولي لمراجعي الهيئة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، ومشروع استدامة مكافحة الأوبئة "EpiC"، لدعم جودة منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، والذي تم تنظيمه على مدار ٥ ايام الشهر الحالي.

جاء ذلك ضمن سلسلة من البرامج الدولية التي تنظمها الهيئة للمراجعين خلال شهري نوفمبر وديسمبر، بالاضافة الى ان هذه البرامج التدريبية تؤكد التزام الهيئة بضمان حصول جميع المصريين على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة التي يستحقونها بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ للصحة.

نماذج محاكاة عملية 

وأكدت هيئة الرقابة الصحية، ان البرنامج اختتم فعاليات الايام التدريبية بنماذج محاكاة عملية في مستشفى دار الشفاء الحاصلة على شهادة الاعتماد مبدئي، ومعهد ناصر، وقد شمل التدريب العملي مراقبة أفضل الممارسات للوقاية من العدوى، ومراقبة قواعد المستشفى، ونشر ثقافة تحسين الجودة وليس التفتيش، والتدريب على تطبيق منهجية التتبع، بالاضافة الى إجراء مقابلات مع المرضى والموظفين، وآليات العمل كفريق.

txt

الرقابة الصحية:جاهزون لتأهيل اول مستشفى جامعي ببورسعيد للحصول على اعتماد جهار (GAHAR)

وفي ختام التدريب العملي تم فتح باب المناقشة للمتدربين للتبادل المعرفي حول اهم التعليقات البناءة، وتقديم النتائج باستخدام أدوات التتبع التي تم تطبيقها، وطرق إجراء مراجعة المستندات والملفات الطبية مع الحصول على أكبر قدر ممكن من البيانات في أقل وقت ممكن لتحديد مدى الالتزام بالمعايير.

txt

الرقابة الصحية: التحول الرقمى إحدى أهم الركائز لتطوير النظام الصحى

الجدير بالذكر ان البرنامج الحالي يشارك به ٦٠  مُراجع ومُقَيِم من مراجعي الهيئة  المنوط بهم القيام بأعمال المراجعات للمنشآت الصحية طبقا للمعايير الوطنية الصادرة من الهيئة وهم كوادر من الاطباء والصيادلة واطباء الأسنان وهيئة التمريض والفنيين والاداريين من ذوي المؤهلات المختصة بجودة الرعاية الصحية والخبرة بالعمل داخل القطاع الصحي المصري

شارك في التدريب جيليان ليون باورز، ممثلة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID، وخبراء دوليون من كل من الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا،و المملكة الأردنية الهاشمية.

برنامج تدريبى
برنامج تدريبى
برنامج تدريبى
برنامج تدريبى
البرنامج التدريبي الدولي الرقابة الصحية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID نماذج محاكاة عمليه المستشفيات المعتمدة

مواد متعلقة

الرعاية الصحية تتلقى دعوة للمشاركة فى يوم الصحة خلال قمة COP28

وزير الصحة يعقد اجتماعًا مع رئيس معهد «جوستاف روسى» الفرنسى لعلاج الأورام

الصحة توضح إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة بالمجان للمواطنين

إطلاق مبادرة صحة الأجنة الثلاثاء المقبل

"الدواء" تعقد دورة تدريبية عن إجراءات تراخيص وتجديد قيد سجل المستوردين

"الصحة" تُعلن حصول 7 مستشفيات تابعة للوزارة على جائزة منظمة الجلطة الدماغية

وصول 19 مصابًا فلسطينيًا من غزة للعلاج فى مصر

"الصحة": علاج 97.1% من قوائم الانتظار بالغربية خلال أكتوبر

الأكثر قراءة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

"وول ستريت جورنال": مصر ترفض تولى المسئولية الأمنية فى غزة والقضاء على "حماس"

نيويورك تايمز: صفقة بين حماس وإسرائيل لإطلاق سراح 15 شخصًا مقابل وقف إطلاق النار 3 أيام

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-11-2023 والقنوات الناقلة 

البنت بـ3 آلاف جنيه.. مفاجآت فى اعترافات "أم خالد" زعيمة أكبر شبكة للحرام بالجيزة

محمد خفاجي: التحرك لدى المحكمة الجنائية الدولية "يقلق إسرائيل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

"المركزى للإحصاء الفلسطينى": غزة خسرت 35 مليار دولار بسبب 17 سنة من الحصار

شهيدان برصاص جيش الاحتلال فى بيت لحم والخليل

شكرى وسكرتير عام الأمم المتحدة يبحثان جهود التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة