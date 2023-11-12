الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل زيارة نائب رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم والوفد المرافق لوزارة الزراعة

زيارة الوفد الصيني
زيارة الوفد الصيني

استقبل الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة  zhuang jia نائب  رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم  والوفد المرافق  خلال زيارته الرسمية لمصر، حيث  ناقش الجانبان سبل التعاون  بين مركز البحوث الزراعية المصري والاكاديمية الصينية للعلوم.

زيارة صينية للبحوث الزراعية 

 وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور محمد سليمان بنائب رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم وقدم الشكر للحكومة الصينية علي البرنامج الناجح الذي اتاح للعديد من الباحثين اكتساب بعض الخبرات وأعطت الفرصة للإطلاع علي التكنولوجيا الحديثة.

وأعرب سليمان عن رغبتة في مزيد من التعاون وبناءالقدرات بين الجانبين   والاطلاع علي الخبرات  المصرية في مجال  القطاع الزراعي   ومن ناحيتة استعرض  رئيس مركز البحوث الزراعية  أنشطة المركز في مجال برامج التربية وإجراء البحوث التطبيقية والتي من شأنها تحقيق أقصي استفادة من  وحدتي  الارض والمياة وكذلك إنتاج تقاوي المربي والاساس  وكذلك النشاط البحثي للمركز والتعاون مع الهيئات والمؤسسات البحثية الاخري وجهوده في مجال الانشطة الإرشادية والبحثية والتدريبية والخدمية واستنباط الأصناف والهجن  الجديدة  للمحاصيل الاستراتيجية والتي  تساهم في تحقيق الامن الغذائي وإنتاج أصناف قادرة علي مواجهة التغيرات المناخية مثل  الجفاف والملوحة  مشيرا إلي أن مركز البحوث الزراعية هو الذراع البحثي للزراعة المصرية.

 ومن جانبه، قال رئيس المركز  ان هدف الزيارة هو التعرف علي الانشطة المختلفة للمعاهد والمعامل التابعة للمركز  في  المجال الزراعي  والتعرف علي سبل التعاون الاكاديمية الصينية للعلوم  والتكنولوجيا   وإقامة المشاريع المشتركة مع مصر والتعرف علي المبادرة والتي تسمي الحزام والطريق والتي يتم خلالها  برنامج  صغار العلماء الموهوبين  حضر اللقاء مدير المكتب الفني لرئيس المركز ووكيل مركز البحوث الزراعية للبحوث ومديري معاهد الأراضي والمياة  والبيئة  وصحة الحيوان والهندسة الزراعية والبساتين والمحاصيل الحقلية والامصال واللقاحات البيطرية والتناسليات ومدير مكتب التسويق والتكنولوجيا بالمركز  وعدد من الباحثين المشاركين في البرنامج الصيني صغار العلماء الموهوبين  ومن جانبها ذكرت نائب  رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم  ان هدف الزيارة  هو تعزيز التعاون بين الصين ودول العالم المختلفة.

 وأضافت نائب رئيس الأكاديمية ان هذة الاكاديمية هي هيئة وطنية مستقلة تابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية وأنها تهدف إلي تعزيز التعاون بين الصين ودول العالم من خلال الأبحاث والمشروعات المشتركة  ودعم رسائل الماجستير والدكتوراة وتقديم الخدمات العاميةةعلي المستوي العالمي وتنفيذ برامج الشباب وهي حاليا تتعاون مع ٣٠ مركز بحثي دولي ووطني وتضم ١٣٠ مؤسسة و٤٠ دولة وقد شارك أكثر من ٧٠٠ باحث من صغار العلماء الموهوبين حوالي ٢١٠ مشارك من مصر سواء من مر كز البحوث الزراعية أو  الجامعات مثل جامعة السويس وبنها  والقاهرة وأضافت أن الأكاديمية تهدف إلي استكمال البرنامج وخلق مجالات جديدة للتعاون مع مصر وخاصة مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

تفاصيل زيارة نائب رئيس الاكاديمية الصينية للعلوم والوفد المرافق لوزارة

مواد متعلقة

"الأزهر" يوضح حكم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف

عبدالفتاح العوارى: شريعة الإسلام اهتمت اهتمامًا بالغًا بالقيم الدينية

صدور ديوان "كانت هنا موسيقى" لـ جمال القصاص

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

قناة الناس| ما هو جزاء الوفاء بالعهد؟ أستاذ بالأزهر يُجيب (فيديو)

الأكثر قراءة

نظام "التايم شير".. حيلة جديدة للنصب على المصريين باسم العمرة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

تكاليف حج القرعة 2024.. اعرفها عقب إعلان أسماء الفائزين

"استغنينا خلاص".. المصريون يردون على العروض الخيالية للشركات الأجنبية

البترول تتوسع في شبكة الانتشار السريع للمحطات لدعم السيارات الكهربائية

"أبويا بتاع نسوان".. طالبة ثانوي تروي مأساة قتل أمها بسبب 20 ألف جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب