تفاصيل زيارة نائب رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم والوفد المرافق لوزارة الزراعة

استقبل الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة zhuang jia نائب رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم والوفد المرافق خلال زيارته الرسمية لمصر، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون بين مركز البحوث الزراعية المصري والاكاديمية الصينية للعلوم.

زيارة صينية للبحوث الزراعية

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور محمد سليمان بنائب رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم وقدم الشكر للحكومة الصينية علي البرنامج الناجح الذي اتاح للعديد من الباحثين اكتساب بعض الخبرات وأعطت الفرصة للإطلاع علي التكنولوجيا الحديثة.

وأعرب سليمان عن رغبتة في مزيد من التعاون وبناءالقدرات بين الجانبين والاطلاع علي الخبرات المصرية في مجال القطاع الزراعي ومن ناحيتة استعرض رئيس مركز البحوث الزراعية أنشطة المركز في مجال برامج التربية وإجراء البحوث التطبيقية والتي من شأنها تحقيق أقصي استفادة من وحدتي الارض والمياة وكذلك إنتاج تقاوي المربي والاساس وكذلك النشاط البحثي للمركز والتعاون مع الهيئات والمؤسسات البحثية الاخري وجهوده في مجال الانشطة الإرشادية والبحثية والتدريبية والخدمية واستنباط الأصناف والهجن الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية والتي تساهم في تحقيق الامن الغذائي وإنتاج أصناف قادرة علي مواجهة التغيرات المناخية مثل الجفاف والملوحة مشيرا إلي أن مركز البحوث الزراعية هو الذراع البحثي للزراعة المصرية.

ومن جانبه، قال رئيس المركز ان هدف الزيارة هو التعرف علي الانشطة المختلفة للمعاهد والمعامل التابعة للمركز في المجال الزراعي والتعرف علي سبل التعاون الاكاديمية الصينية للعلوم والتكنولوجيا وإقامة المشاريع المشتركة مع مصر والتعرف علي المبادرة والتي تسمي الحزام والطريق والتي يتم خلالها برنامج صغار العلماء الموهوبين حضر اللقاء مدير المكتب الفني لرئيس المركز ووكيل مركز البحوث الزراعية للبحوث ومديري معاهد الأراضي والمياة والبيئة وصحة الحيوان والهندسة الزراعية والبساتين والمحاصيل الحقلية والامصال واللقاحات البيطرية والتناسليات ومدير مكتب التسويق والتكنولوجيا بالمركز وعدد من الباحثين المشاركين في البرنامج الصيني صغار العلماء الموهوبين ومن جانبها ذكرت نائب رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم ان هدف الزيارة هو تعزيز التعاون بين الصين ودول العالم المختلفة.

وأضافت نائب رئيس الأكاديمية ان هذة الاكاديمية هي هيئة وطنية مستقلة تابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية وأنها تهدف إلي تعزيز التعاون بين الصين ودول العالم من خلال الأبحاث والمشروعات المشتركة ودعم رسائل الماجستير والدكتوراة وتقديم الخدمات العاميةةعلي المستوي العالمي وتنفيذ برامج الشباب وهي حاليا تتعاون مع ٣٠ مركز بحثي دولي ووطني وتضم ١٣٠ مؤسسة و٤٠ دولة وقد شارك أكثر من ٧٠٠ باحث من صغار العلماء الموهوبين حوالي ٢١٠ مشارك من مصر سواء من مر كز البحوث الزراعية أو الجامعات مثل جامعة السويس وبنها والقاهرة وأضافت أن الأكاديمية تهدف إلي استكمال البرنامج وخلق مجالات جديدة للتعاون مع مصر وخاصة مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.