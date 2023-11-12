الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 18 سنة لتجار الشابو المخدر في سوهاج

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة  عامل بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين.

كما عاقبت المتهم بالسجن 3 سنوات لاتهامه بحيازة سلاح ناري وذخيرة، "ا.م" 23 سنة و" ح.ا" عامل بالسجن المشدد 15 سنة؛ لاتهامهما بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز أخميم.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز اخميم، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهمين، بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة المركز، وترويجها على عملائهم.

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين وبحوزتهم عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار في المخدرات.

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد جوهر الميثامفيتامين الاتجار فى الشابو

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