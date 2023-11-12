الكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك في المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ممثلة في جمعية كاريتاس مصر، مكتب الإسكندرية، في فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، المقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من من الوزراء، والمحافظين، ومسؤولي الهيئات، والجهات الحكومية، وممثلي المنظمات التنموية الدولية، والمؤسسات المحلية الشريكة، وسفراء العديد من الدول.

المركز الاول

وحصلت كاريتاس مصر، مكتب الإسكندرية، على المركز الأول، بفئة المشروعات الصغيرة، صديقة البيئة على مستوى محافظة الإسكندرية، من خلال مشروع "قريتي خضراء صديقة للبيئة".

وشهدت فعاليات اللقاء مشاركة السيدة ماري رمزي، مدير المشروعات، بمكتب الإسكندرية، والسيد إبراهيم ناجي، منسق التخطيط الاستراتيجي بالجمعية، بمعرض المشروعات الفائزة على مستوى المحافظة.

وقام رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية للمعرض، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حوّل المشروعات المقدمة.

وأيضًا شاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ممثلة في جمعية كاريتاس مصر، في فعاليات الملتقى المجتمعي الخاص بمشروع "تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية"، التي شهدته الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

ينفذ هذا الملتقى بالتعاون مع الوكالة "الألمانية للتعاون الدولي - GIZ"، بالأسمرات، تحت شعار "كلنا بالدمج أقوى"، حيث شاركت جمعية كاريتاس مصر، في الملتقى، ضمن مؤسسات المجتمع المدني.

ويعد الشعار الذي يحمله هذا اللقاء "كلنا بالدمج أقوى"، شعارًا للمواطنة، كما يحمل عدة رسائل لكافة فئات المجتمع، ويعكس التنوع المنشود.

هذا ونظمت جمعية كاريتاس مصر، لقاء عرض، ومناقشة الإجراءات التنفيذية، الخاصة بتنفيذ "الخطة الاستراتيجية الوطنية لجمعية كاريتاس مصر 2023-2027"،، وذلك بالمقر الإداري للجمعية، بشبرا.

حضر اللقاء ممثلون من الإدارة التنفيذية، بمختلف الإدارات، والقطاعات، والمكاتب، والمشروعات، حيث استعرض الدكتور أيمن صادق، المدير العام لجمعية كاريتاس مصر، الملخص التنفيذي للخطة الاستراتيجية الوطنية "كاريتاس مصر 2023-2027"، مع عرض الهيكل الإداري التنفيذى الجديد للجمعية.

تضمن الاجتماع أيضًا مناقشة الإجراءات التنفيذية، خلال الفترة القادمة، لبدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية.