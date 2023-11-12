"الداخلية" تطلق مبادرة لتوزيع حقائب مدرسية وعبوات غذائية على الطلبة وأسرهم

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة "كلنا واحد- مع زهور المستقبل" لتوزيع عدد من الحقائب المدرسية بمشتملاتها، وعدد من العبوات الغذائية على أسر الطلبة من الفئات الأولى بالرعاية "الأسر الفقيرة، المرأة المعيلة، ذوى الاحتياجات الخاصة، دور رعاية الأيتام" على مستوى الجمهورية، تعزيزًا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

توزيع 4250 حقيبة مدرسية و3000 عبوة غذائية

وأوفد قطاع حقوق الإنسان والجهات المعنية، قافلة لتوزيع عدد من المساعدات العينية ، بلغت "4250 حقيبة مدرسية- 3000 عبوة غذائية" على الطلبة وأسرهم من الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة القاهرة.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

كما يأتي ذلك فى إطار مبادرة "كلنا واحد"، التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتأكيدًا على الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى الهادف إلى المساهمة فى تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.