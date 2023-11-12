الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم فى قضية "أحداث الصف" لـ14 نوفمبر للمرافعة

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، تأجيل إعادة محاكمة متهم مع آخرين سبق الحكم عليهم، في تبادل إطلاق النار لعدة ساعات، وقطع الطريق والتجمهر، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين، لجلسة 14 نوفمبر للمرافعة.

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غدًا.. المستشار حمادة الصاوى يتولى مهام عمله فى محاكم الإرهاب

وتعود القضية إلى خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين بعدما قام أحد أطراف العائلة الأولي بقتل طرف آخر من عائلة الثانية، وحقنًا للدماء قضت المحكمة العرفية على العائلة الأولي بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة الأولى بتقديم الدية للعائلة الثانية التي لم يكتف شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.

قضية أحداث الصف إعادة محاكمة متهم الدائرة الثانية ارهاب المستشار حمادة الصاوي خصومة ثأرية

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