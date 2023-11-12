الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مجلة بريطانية تختار مصر كأفضل مقصد سياحى لعام 2023 (فيديو)

السياحة في مصر
السياحة في مصر

علق الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي وعضو الاتحاد العام المصري للغرف السياحية، على اختيار مجلة بريطانية مصر كأفضل مقصد سياحي لعام 2023، قائلًا: إن مصر دائمًا تصنف من الدول ذات المقصد السياحي في 2022 و2023، مؤكدًا أن مصر دولة آمنة ومستقرة، وتحتوي على طاقة استيعابية كبيرة بالفنادق.

وأضاف هزاع، خلال لقائه عبر قناة dmc، اليوم الأحد، أن السائح البريطاني في المركز الخامس في التعداد السياحي الذين يصل إلى مصر، لافتًا إلى أن هناك أعدادًا كبيرة من السياح الأوروبيين تأتي إلى مصر، خاصة في فصل الشتاء من بداية شهر أكتوبر حتى نهاية شهر أبريل.

السياحة الشاطئية تشهد إقبالًا من قبل أوروبا الشرقية

وأوضح الخبير السياحي وعضو الاتحاد العام المصري لغرف السياحية أن السياحة الأوروبية تمثل أهم سياحة في مصر، خاصة أن المسافة بين مصر وجميع دول أوروبا تتراوح بين 4 و5 ساعات.

وتابع: السياحة الشاطئية تشهد إقبالًا من قبل أوروبا الشرقية، وتمثل نسبة تصل إلى 70% من السياح، مضيفًا أننا مؤخرًا بدأنا نشهد توافدًا من الصين واليابان والهند.

ولفت الخبير السياحي وعضو الاتحاد العام المصري لغرف السياحية إلى أن تلك الجائزة تروج إلى مصر في كل دول أوروبا، كما تقدم مصر حوافز كبيرة للطيران منخفض التكاليف لكل المحافظات السياحية.

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